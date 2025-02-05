İtalya Kupası çeyrek final maçında bu akşam Milan ile Roma karşı karşıya gelecek. Futbolseverleri ekrana kilitleyecek mücadele saat 23.00'da başlayacak. TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek karşılaşma şifresiz yayınlanacak. İşte Milan Roma TRT Spor canlı izleme sayfası.
İtalya Kupası çeyrek finalinde heyecan devam ediyor. Bu akşam Milan ile Roma kozlarını paylaşacak. Son 16 turunda Sassaulo'yu 6 golle geçerek çeyrek finale çıkan Milan, Sampdoria karşısında 4-1'lik skor ile üstün gelerek çeyrek finale yükselen Roma ile galibiyet savaşı verecek. TRT Spor'da şifresiz olarak canlı izlenebilecek karşılaşma saat 23.00'da başlayacak.
MİLAN ROMA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan ile Roma karşılaşacak. Saat 23.00'da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
TRT SPOR FREKANS AYARLARI
TÜRKSAT 3A (42°E)
Frekans: 11.096 MHz
Polarizasyon: H (Yatay)
Sembol Oranı: 30000 ksps
FEC: 5/6
TÜRKSAT 4A (42°E)
Frekans: 11.958 MHz
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 27500 ksps
FEC: 5/6
Bu frekanslar, uydu alıcınızda manuel kanal ekleme veya uydu taraması yapmak için kullanılabilir.
Digiturk: 86
D-Smart: 86
Tivibu: 85
Kablo TV: 911
Analog Kablo TV: Desteklenmiyor (-)
Turkcell TV+: Desteklenmiyor (-)
Uydu Adı: Yayının bulunduğu uydu.Frekans: Uydu sinyalinin frekans değeri (MHz cinsinden).
POL (Polarizasyon): Sinyalin yatay (H - Horizontal) veya dikey (V - Vertical) polarizasyonda olduğunu belirtir.
Sembol Oranı (Symbol Rate): Verinin aktarılma hızını ifade eder (ksps cinsinden).
FEC (Forward Error Correction): Hata düzeltme oranıdır.