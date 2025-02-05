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TRT Spor canlı izle: Milan Roma maçı şifresiz canlı yayını

TRT Spor canlı izle: Milan Roma maçı şifresiz canlı yayını

22:595/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
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Milan Roma maçı TRT Spor'dan yayınlanacak
Milan Roma maçı TRT Spor'dan yayınlanacak

İtalya Kupası çeyrek final maçında bu akşam Milan ile Roma karşı karşıya gelecek. Futbolseverleri ekrana kilitleyecek mücadele saat 23.00'da başlayacak. TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek karşılaşma şifresiz yayınlanacak. İşte Milan Roma TRT Spor canlı izleme sayfası.

İtalya Kupası çeyrek finalinde heyecan devam ediyor. Bu akşam Milan ile Roma kozlarını paylaşacak. Son 16 turunda Sassaulo'yu 6 golle geçerek çeyrek finale çıkan Milan, Sampdoria karşısında 4-1'lik skor ile üstün gelerek çeyrek finale yükselen Roma ile galibiyet savaşı verecek. TRT Spor'da şifresiz olarak canlı izlenebilecek karşılaşma saat 23.00'da başlayacak.


MİLAN ROMA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?


İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan ile Roma karşılaşacak. Saat 23.00'da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.



TRT SPOR FREKANS AYARLARI


Frekans bilgileri:

TÜRKSAT 3A (42°E)

Frekans: 11.096 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 30000 ksps

FEC: 5/6

TÜRKSAT 4A (42°E)

Frekans: 11.958 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 27500 ksps

FEC: 5/6

Bu frekanslar, uydu alıcınızda manuel kanal ekleme veya uydu taraması yapmak için kullanılabilir.

TV Platformlarındaki Kanal Numaraları:

Digiturk: 86

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Analog Kablo TV: Desteklenmiyor (-)

Turkcell TV+: Desteklenmiyor (-)


FREKANS AYARLARINDAKİ KISALTMALAR NEDİR?

Uydu Adı: Yayının bulunduğu uydu.Frekans: Uydu sinyalinin frekans değeri (MHz cinsinden).

POL (Polarizasyon): Sinyalin yatay (H - Horizontal) veya dikey (V - Vertical) polarizasyonda olduğunu belirtir.

Sembol Oranı (Symbol Rate): Verinin aktarılma hızını ifade eder (ksps cinsinden).

FEC (Forward Error Correction): Hata düzeltme oranıdır.

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#Milan
#Roma
#İtalya Kupası

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