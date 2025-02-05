İtalya Kupası çeyrek finalinde heyecan devam ediyor. Bu akşam Milan ile Roma kozlarını paylaşacak. Son 16 turunda Sassaulo'yu 6 golle geçerek çeyrek finale çıkan Milan, Sampdoria karşısında 4-1'lik skor ile üstün gelerek çeyrek finale yükselen Roma ile galibiyet savaşı verecek. TRT Spor'da şifresiz olarak canlı izlenebilecek karşılaşma saat 23.00'da başlayacak.