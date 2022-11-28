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Milyonların gözü Beştepe’de: Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarih pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. EYT ve asgari ücret gibi konuları bekleyen vatandaşların odaklandığı Kabine Toplantısı, bugün Beştepe’de gerçekleşiyor. Toplantıda, emeklilikte yaşa takılanlar, sözleşmeli personele kadro düzenlemesi ile Suriye harekatına ilişkin konuların ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı kararlarını saat kaçta açıklayacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı açıklaması saati kaç?
Kabine Toplantısı bugün mü?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Gündemdeki ilk başlık terörle mücadele olacak. Pençe Kılıç hava harekatı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan kara harekatını işaret etmişti. Toplantıda bölgedeki son durum ve harekata ilişkin yol haritası değerlendirilecek.

Kabine toplantısı saat kaçta?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün saat 15:30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda, Pençe Kılıç Hava harekatı ve olası kara harekatı değerlendirilecek. EYT düzenlemesi ile sözleşmelilere kadro çalışmasının da görüşülmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı kararları neler olacak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu toplantıda konuşulacak konular arasında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin kabine toplantısında ele alınacağını duyurdu. Bu kapsamda düzenlemenin son hali görüşülecek. Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık olacak. Teklifin Meclis sürecindeki yol haritası ele alınacak. Referandum seçeneğine ilişkin istişareler yapılacak. Erdoğan, “Önce faizi tek haneye indirdik, enflasyon da inecek" açıklaması yapmıştı. Bu kapsamda atılacak adımlar da toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklama saat 18:00 sularında olması bekleniyor.

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