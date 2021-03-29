Kabine Toplantısı ne zaman olacak, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı kararları bekleniyor

Bilim Kurulu tarafından alınan tavsiye kararlar kabineye iletilerek Mart ayının başında kademeli normalleşme sürecine gidilmiş ve yasaklar illerin risk durumuna göre 4 gruba ayrılmıştı. Türkiye'nin risk haritası, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak gruplandırıldı. Haberimizin sonunda yer alan Türkiye risk haritası ile bu gruplandırmaya göz atabilirsiniz. Mart 2021 tarihinden bugüne kadar süreç benzer şekilde ilerlerken yeni haftanın gelmesi ile birlikte gözler yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine Toplantısı ne zaman olacak sorusunun yanıtı da sorgulanmaya başlandı.

Peki; Kabine Toplantısı ne zaman olacak, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi belli mi? İşte Yeni haftanın Kabine Toplantısı tarihi hakkında detaylar...

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK, SAAT KAÇTA?

En son yapılan 15 Mart Kabine Toplantısı sonrası, yeni haftanın gelmesiyle birlikte gözler yeniden yapılacak toplantıya çevrildi. Bu haftanın beklenen Kabine Toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde yani bugün yapılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 20.00 gibi kameralar karşısına geçeceği tahmin ediliyor.

Kabine Toplantısı

SON YAPILAN KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk.

OYNAT 02:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: Şehirlerdeki mevcut uygulama bir süre devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kovid-19 tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakından takip etme kararı aldık. Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum' dedi. BiP'te paylaş

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Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz.

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Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık.

Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vatandaşlarımızdan, tedbirlere muhakkak uyarak, hem kendi sağlıkları üzerindeki riski azaltmalarını hem de şehirlerini ve ülkemizi bu musibetten kurtarma mücadelemize destek vermelerini rica ediyorum.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Mevcut uygulama devam edecek

13-19 MART KORONAVİRÜS HARİTASI YÜZDELİK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

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Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadesini kullandı.

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