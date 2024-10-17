Kalp krizi teşhisinde müthiş buluş! Kan testi geliştirildi

Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, kalp süreleri dakikalar içinde teşhis edilebilen gelişmiş bir kan testi geliştirdi. Bu hızlı ve doğru test, kalp krizinin erken teşhisi sayesinde acil süreç tedavilerini önemli ölçüde hızlandırma ve hayatı kurtarma potansiyeline sahip.

Kalp krizleri, hastayı iyileştirmek için hemen müdahale gerektirir. Ancak, erken teşhis genellikle oldukça zorlayıcıdır. Johns Hopkins Üniversitesi'nde araştırma bilimcisi olan Peng Zheng, bu durumu şu şekilde açıklıyor:

“Kalp krizlerinin hızlı bir şekilde teşhis edilmesi hayati önem taşırken, klinik ortam dışında erken teşhis yapmak çok zor, hatta imkansız hale gelebiliyor. Geliştirdiğimiz yeni teknoloji, bir kişinin kalp krizi geçirip geçirmediğini hızlı ve doğru bir şekilde belirlememize olanak tanıyor.”

Her yıl yalnızca ABD'de 800,000'den fazla insan kalp krizi geçiriyor. Kalp krizinin tanısını koymak, belirtilerin büyük farklılıklar göstermesi ve biyolojik sinyallerin erken aşamalarda ince ve gözden kaçabilecek kadar belirgin olmaması nedeniyle oldukça zordur.

Kalp krizini dakikalar içinde teşhis edebilen kan testi geliştirildi

Bu icadın kalbinde, kanın test edildiği, yenilikçi bir nano yapısal yüzeye sahip küçük bir çip bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden kıdemli yazar Ishan Barman, teknolojiyi şu sözlerle tanımlıyor:

“Çipin 'metasurface' özelliği, Raman spektroskopisi analizi sırasında elektriksel ve manyetik sinyalleri artırarak, kalp krizi biyomarkerlerinin saniyeler içinde görünür hale gelmesini sağlıyor. Bu, testin mevcut yöntemlere kıyasla hem daha hızlı hem de daha hassas olmasını sağlıyor.”

Bu yenilikçi yaklaşım, mevcut testlerle hiç tespit edilemeyebilecek kalp krizi biyomarkerlerini bile tespit edebiliyor. Bu teknoloji, klinik ortamda hızlı teşhis için geliştirilmiş olsa da, araştırmacılar daha geniş uygulama alanları öngörüyor.

Barman, “Gelecekte, bu teknolojinin el tipi bir cihaz haline getirilmesini umuyoruz. Bir damla kan ile, birkaç saniye içinde teşhis elde edebiliriz” diyor. Bu tür bir araç, sahada ilk yardım ekipleri veya bireyler tarafından evde kullanılmak üzere son derece değerli olabilir. Ayrıca, bu teknolojinin kalp krizi teşhisinin ötesinde, kanser ve enfeksiyöz hastalıkları tespit etmek için de uyarlanabileceği belirtiliyor.

Kalp krizi nedir?

Kalp krizi, kalp kasını besleyen arteriyel izolasyonun sonucu kalp kasının bir bölümünde yeterli kan ve oksijene ulaşmaması durumunda ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Tıkanmanın nedeni genellikle damarlardır duvarlarında biriken yağlı plak. Bu plaklar yırtıldığında, kan pıhtıları oluşabilir ve bu pıhtı, kan pullarını tamamen engelleyerek kalp atışına yol açabilir.

Göğüs göğüs veya gevşeme hissi (genellikle sol kol, çene veya sırtına yayılabilir)

Nefes darlığı

Soğuk terleme

Baş dönmesi veya bayılma hissi

Mide bulantısı veya kusma

PC'lerin bölümleri ayrılabilir ve özellikle kadınlar, yaşlılar ve diyabetin yapısal özellikleri farklı olabilir.

Kalp Krizinin Sebepleri:

Yüksek dozaj ve kan basıncı Sigara kullanımı Diyabet Aşırı kilo ve obezite Fiziksel hareketsizlik Stres



