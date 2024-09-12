Canan Karatay "Lösemi vakaları neden arttı?" sorusunu yanıtladı: "Bunu tüketirseniz kan pıhtılaşması önlenir"

Lösemi kemik iliği ve lenfatik dokularda beyaz kan hücrelerinin anormal şekilde büyüdüğü ve çoğaldığı kan oluşturan dokuların kanseridir. Prof. Dr. Canan Karatay lösemi vakalarındaki artışla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Lösemi vakaları neden arttı? Lösemi nasıl önlenir? İşte Karatay'dan lösemi ile ilgili çok önemli açıklamalar...

1 / 8 Yaptığı önemli açıklamalarla gündemi belirleyen Prof. Dr. Canan Karatay son yıllarda artışl gösteren lösemi vakaları ile ilgili yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Karatay, löseminin özellikle gençlerde arttığını ifade etti.

2 / 8 Lösemi Covid sıvısı ile arttı

Lösemi özellikle gençlerimizde çok fazla görülülmeye başladı. Bunun sebebi covid değil koruyucu diye kollara vurulan sıvılardan sonra bütün kanserlerle beraber turbo kanser diyoruz çocuklarımızda ve gençlerimizde arttı.

3 / 8 Hatta remisyona uğramış, iyileşmiş lösemiler de tekrar tetiklendi.

4 / 8 325 kişinin otopsisi incelendi

Mayıs ayında çok önemli bir çalışma yayınlandı. 325 kişinin otopsisi incelendi. Otopsi raporunda covid sıvılarından sonra yüzde 25 oranında kalp krizi arttığı kaydedildi.

5 / 8 Bununla beraber kanserlerin arttığı ve ölüm sebebi olduğu gösterildi.

6 / 8 Sıvıların yan etkilerinde ani ölümler, kalp yavaşlamaları görüldü. Sıvıların efendileri, çocuk doktorları kusura bakmasınlar bana karşı geldiler. Ama artık bu otopsi raporu ile bu sıvıların ölümlere sebep olduğunu gösterdi.

7 / 8 Kan pıhtısının önlenmesi gerekir

Kola vurulan sıvılardan sonra en önemli tedbir kan pıhtısının önlenmesidir. Pıhtının önlenmesi için zeytinyağı çok önemlidir. Soğuk sıkım zeytinyağı içilebilir. Çocuklara bol bol içirebilirsiniz. Zeytinyağı kalp krizini önler, felci önler, kan pıhtılaşmasını önler, kabızlığı önler bu da depresyona etki eder.