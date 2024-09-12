|
Özgün

Canan Karatay "Lösemi vakaları neden arttı?" sorusunu yanıtladı: "Bunu tüketirseniz kan pıhtılaşması önlenir"

14:25 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:25 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Lösemi kemik iliği ve lenfatik dokularda beyaz kan hücrelerinin anormal şekilde büyüdüğü ve çoğaldığı kan oluşturan dokuların kanseridir. Prof. Dr. Canan Karatay lösemi vakalarındaki artışla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Lösemi vakaları neden arttı? Lösemi nasıl önlenir? İşte Karatay'dan lösemi ile ilgili çok önemli açıklamalar...

1/ 8

Yaptığı önemli açıklamalarla gündemi belirleyen Prof. Dr. Canan Karatay son yıllarda artışl gösteren lösemi vakaları ile ilgili yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Karatay, löseminin özellikle gençlerde arttığını ifade etti.

2/ 8

Lösemi Covid sıvısı ile arttı


Lösemi özellikle gençlerimizde çok fazla görülülmeye başladı. Bunun sebebi covid değil koruyucu diye kollara vurulan sıvılardan sonra bütün kanserlerle beraber turbo kanser diyoruz çocuklarımızda ve gençlerimizde arttı.

3/ 8

Hatta remisyona uğramış, iyileşmiş lösemiler de tekrar tetiklendi.

4/ 8

325 kişinin otopsisi incelendi


Mayıs ayında çok önemli bir çalışma yayınlandı. 325 kişinin otopsisi incelendi. Otopsi raporunda covid sıvılarından sonra yüzde 25 oranında kalp krizi arttığı kaydedildi.

5/ 8

Bununla beraber kanserlerin arttığı ve ölüm sebebi olduğu gösterildi.

6/ 8

Sıvıların yan etkilerinde ani ölümler, kalp yavaşlamaları görüldü. Sıvıların efendileri, çocuk doktorları kusura bakmasınlar bana karşı geldiler. Ama artık bu otopsi raporu ile bu sıvıların ölümlere sebep olduğunu gösterdi.

7/ 8

Kan pıhtısının önlenmesi gerekir


Kola vurulan sıvılardan sonra en önemli tedbir kan pıhtısının önlenmesidir. Pıhtının önlenmesi için zeytinyağı çok önemlidir. Soğuk sıkım zeytinyağı içilebilir. Çocuklara bol bol içirebilirsiniz. Zeytinyağı kalp krizini önler, felci önler, kan pıhtılaşmasını önler, kabızlığı önler bu da depresyona etki eder.

8/ 8

Savunma sistemini yok ediyor


Kola vurulan sıvılar vücudun savunma sistemini yok etmektedir. O nedenle vücudumuzu alkali kılmalıyız. Kan pıhtılaşması için zeytinyağını tüketmeliyiz. Diğer ilaçlardan uzak durmamız lazım.

#lösemi
#kab pıhtılaşması
#canan karatay
#covid
#covid aşısı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
FED faizi indirirse altın, dolar, borsa ve kripto para nasıl etkilenir?