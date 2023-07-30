Milyonları ilgilendiren yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek. Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.

Borç yapılandırma ödemesi taksitleri ne zaman bitiyor?

Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyor. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre ise 31 Temmuz Pazartesi günü dolacak.

Kamu borç yapılandırmasında peşin ödenmesi halinde ne kadar indirim olacak?

Yapılandırılan tutarın bu tarihe kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak. Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek.Yapılandırılan borçların tamamının ay sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırılan borç, sadece fer'i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan yüzde 50 indirim, matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) yüzde 10 indirim devreye alınacak.

Borç yapılandırma birinci ve ikinci taksitler ne zamana kadar ödenecek?

Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, birinci ve ikinci taksit ödemelerini yine 31 Temmuz'a kadar yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.

Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

Kamu borç yapılandırma ödemesi nasıl yapılır?

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr"den, ​​​​​​​İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

İsteğe bağlı sigorta borcu olanlar borç yapılandırmadan yararlanıyor mu?

SGK'ya topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olanlar, Bağ-Kur kapsamındakiler ve primini kendisi ödeyenler de yapılandırmadan yararlanabiliyor.

Böylece, EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanamayanlar da yapılandırma kolaylığından yararlanıp emekliliğe hak kazanabilecek.

Yapılandırılan borçlarını peşin ödeyenin enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor. EYT'den yararlanmak isteyen isteğe bağlı sigortalıların yapılandırma başvurusunun yanmaması için ilk taksitini yatırması gerekiyor.

2008'den sonra isteğe bağlı sigortalı olanların primlerini ne kadar süreyle ödeyecek?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (2008'de çıkarılan 5510 sayılı) öncesinde SSK'lı olanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyordu.

Bu kanundan sonra sadece Bağ-Kur'lular isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor. Buna göre 1 Mayıs 2003-30 Eylül 2008 arasında isteğe bağlı sigortalılığı sürenlerden 30 Eylül 2008'e kadar ödenebilir nitelikteki hizmet sürelerine ilişkin prim borçları yapılandırılabiliyor.

2008'den sonra isteğe bağlı sigortalı olanların primlerini 12 ay içinde ödemesi gerekiyor. Bu süre içinde primin ödenmemesi durumunda süreler sigortalılığa sayılmıyor.

Part-time çalışanların sigorta prim borçları yapılandırma ile ödenir mi?

Kamuoyunda part-time çalışma olarak bilinen kısmi süreli çalışanların primlerini normalde aynı ay içinde tamamlaması gerekiyor. Ay içinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak yatırabiliyorlar.