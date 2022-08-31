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Kamu alımları sürüyor: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor?

Kamu kurumlarında çalışmak isteyenler personel alımı iş ilanlarını sorguluyor. Okulların açılacak olması nedeniyle MEB TYP üzerinden temizlik ve güvelik personeli alımı yaparken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de dimi işçi statüsünde personel alımı ilanı yayınladı. Peki Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü alımları başladı mı başvurular ne zaman yapılacak şartları nelerdir?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamu işçi alımları başladı mı, hangi kurum personel alımı yapıyor, şartları neler? 2022 Kamu alımı başvuru ekranı
Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre daimi işçi alımı yapılacak. İşte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü alımlarına ilişkin detaylar.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alım başvurusu ne zaman sona erecek?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 10 kişilik daimi işçi statüsünde personel alacak. Başvurular 2 Eylül'de sona erecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, bu kapsamda 3 ikinci kaptan ve 7 mühendis istihdam edilecek.

İş başvuruları, Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak. Kıyı Emniyetine başvurular geçersiz sayılacak. Müracaatlar, süresi içinde Türkiye İş Kurumu internet sayfasından ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

Konuya ilişkin ilanlar, Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Söz konusu ilan için 2 Eylül'e kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru ekranı için tıklayın.

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