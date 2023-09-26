Mevlid Gecesi, Müslümanlar için bir sevinç ve coşku günüdür. Bu gecede, Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumu ve hayatı kutlanır, ona olan sevgi ve bağlılık ifade edilir. Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğumunun anıldığı özel bir gece olduğu için, bu gece sevdiklerinize gönderebileceğiniz anlamlı mesajlarla onların kandilini kutlayabilirsiniz. İşte bazı Mevlid Kandili mesajları:

Mevlid Gecesi mesajları

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Bu gecenin feyzi üzerinize olsun. Mevlid Kandiliniz hayırlara vesile olsun. Hz. Muhammed'in nurlu doğumunun tüm insanlığa barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini dilerim. Mevlid Kandilimiz kutlu olsun. Hz. Muhammed'in örnek ahlakı ve sünneti ile hayatımızı güzelleştirmek dileğiyle. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Bu gecenin bereketinin tüm dünyayı sarmasını dilerim. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun. Hz. Muhammed'in doğumunun tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını dilerim. "Hz. Muhammed'in doğumuyla aydınlanan bu özel gecede, kalplerimizin nur ile dolmasını dilerim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun." "Dua ile başlayan, sevgi ile devam eden bu mübarek gecede, tüm dualarınızın kabul olmasını dilerim. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun." "Allah'ın rahmetinin, sevgisinin en yoğun olduğu bu kutsal gecede, dualarda buluşmak dileğiyle… Mevlid Kandiliniz mübarek olsun." "Sevgi dolu yüreğinizin nur gibi aydınlattığı bu özel gecede, Mevlid Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım." "Mevlid Kandilinin, hayatınıza barış, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim. Tüm sevdiklerinizle birlikte nice kandillere." "Gönül kapılarınızın rahmetle, kalbinizin sevgiyle dolsun. Bu mübarek Mevlid Kandilinde tüm dualarınızın kabul olmasını dilerim." "Bu mübarek gecede, tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesi niyazıyla… Mevlid Kandiliniz kutlu olsun."

Mevlid Kandili resimli mesajlar

Mevlid Gecesi nedir?

Resûlullah’ın [sallallahu aleyhi vesellem] dünyaya gelmesi insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir. Bu gece Hz. İbrahim’in, Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin âyetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder (Bakara 2/16) diye yaptığı duaya, Hz. İsa’nın, Ey İsrâiloğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim (Saf 61/6) müjdesine ve Hz. Âmine’nin rüyasına mazhar olan Muhammed Mustafa [sallallahu aleyhi vesellem] dünyaya gelmiştir.