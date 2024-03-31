Kangal Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Kangal seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Kangal 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Kangal Seçim Sonuçları 2024

Kangal ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Kangal seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Kangal 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

BBP - Ahmet Kürşad Apaydın %48,0

AK PARTİ - Mehmet Öztürk %35,7

MHP - Eren Derviş Akpınar %12,8

CHP - Gökhan Emen %2,64

SAADET - Mehmet Eligüzel %0,39

BTP - Ayşenur Yılmaz %0,37

Kangal 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Büyük Birlik Partisi Halil Yıldırım - (Sivas / Kangal)

Bağımsız Türkiye Partisi Hurzem Turgut - (Sivas / Kangal)

Adalet ve Kalkınma Partisi Mehmet Öztürk - (Sivas / Kangal)

Saadet Partisi Mücahid Işık - (Sivas / Kangal)

Cumhuriyet Halk Partisi Muhittin Demir - (Sivas / Kangal)

Kangal Hakkında

Sivas'ın Kangal ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım, hayvancılık ve el sanatlarıyla geçimini sağlayan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahiptir ve Kangal Çayı'nın geçtiği vadilerle karakterizedir. Kangal, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede tarihi yapılar ve antik kalıntılar bulunmaktadır. Günümüzde, Kangal ekonomisi tarım, hayvancılık ve el sanatlarına dayanmakta olup, Kangal köpekleriyle tanınan bir bölge olarak da bilinir.



