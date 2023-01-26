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Kazım Karabekir'in hayatı

Kazım Karabekir, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nda önemli görevler üstlenmiş komutanlardandır. Mustafa Kemal Paşa’nın en yakın silah arkadaşlarından biri olan Kazım Karabekir, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Doğu Cephesi Komutanlığı’na atanmış ve İstiklal Harbi’nin Doğu Cephesi’nde mücadele etmiştir. Doğu Cephesi’nde Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması’nın ardından Kazım Karabekir emrinde bulunan birliklerin bir kısmı, Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır. İşte Kazım Karabekir’in hayatına dair diğer detaylar.

14:30 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kazım Karabekir kimdir?

Kazım Karabekir kimdir?

Kazım Karabekir 23 Temmuz 1882 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kuleli Askeri İdadisi'nde öğrenim gördü. 1902'de Harbiye Mektebi'ni bitirdi. 1905'te de Erkan-ı Harbiye'den yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Bu dönemde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurulmasında büyük rol oynadı. II. Meşrutiyet'in ilanının ardından da Edirne'de bulunan 3. Ordu tümenine atandı. Bunun yanında 31 Mart Ayaklanması'nda da görev aldı. 14 Nisan 1912'de de binbaşılığa yükseldi.

Kazım Karabekir ve Mustafa Kemal Paşa

Balkan Savaşları döneminde de Trakya sınır komiseri olarak önemli vazifelerde bulundu. Çanakkale Savaşı'nın başlaması üzerine de cepheye gönderilerek Kerevizdere'de Fransızlar'a karşı üç ay boyunca mücadele etti. 1916 senesinde de Kutü'l-Amare'yi kuşatan 18. Kolordu komutanlığına getirildi. 1918 yılında da Erzincan, Sarıkamış, Kars, Erzurum ve Gümrü bölgelerini Ermeni ile Rus kuvvetlerinden geri aldı. Mondros Ateşkes Anlaşması sırasında da Sadrazam Ahmed İzzet Paşa'nın genelkurmay başkanlığı önerisini kabul etmeyerek Milli Mücade'ye katıldı. Kurtuluş Savaşı'nda da Doğu cephesi komutanlığı yaptı. 15 Kasım 1920 tarihinde de Ermeni ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Bunun yanında Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti'yle de Kars Antlaşması görüşmelerini yürüttü.

Kazım Karabekir Paşa

Daha sonra I. Ordu müfettişliğine tayin edildi. 1923'te de İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Öte yandan 17 Kasım 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın da başkanlığını yaptı. Ancak parti 3 Haziran 1925'te Şeyh Sait ayaklanmasıyla ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle kapatıldı. 1946 yılında da TBMM başkanlığına seçildi.

Kazım Karabekir'in eşi ve çocukları kim?

Evlilik hayatına 1924 yılında 42 yaşındayken Aydınlı Cemal Bey'in kızı
İclal Hatun
(1900-1954) ile adım attı. Bu evlilikten
Hayat
(1927-2018),
Emel
(1927-1984) ve
Timsal
(26 Ocak 1941-?) adında üç kız çocuk sahibi oldu.

Kazım Karabekir ne zaman vefat etti?

Kazım Karabekir, 26 Ocak 1948 tarihinde Ankara'da hayatını kaybetti.

Kazım Karabekir'in mezarı nerede?

Cenazesi Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.


#Kazım Karabekir
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#kazım karabekir hayatı
1 saat önce
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Kazım Karabekir'in hayatı
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