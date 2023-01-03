Ken Block kimdir? Neden öldü?

Profesyonel ralli pilotu ve motor sporları efsaneleri arasında gösterilen Ken Block, geçirdiği karmobil kazası sonucu hayatını kaybetti.

KEN BLOCK KİMDİR?

Ken Block 21 Kasım 1967 Kaliforniya Long Beach doğumlu profesyonel ralli pilotudur. Ken Block birçok ekstrem sporla ilgilenmektedir ancak sadece ralli yönü bilinmektedir. Ken Block aynı zamanda skateboarding, snowboard ve motokros spor dalları ile de ilgilenmektedir. Aslında ismini ralli ile duyurmuş birisi değildir. Son zamanlarda ralli otomobilleri ile gösteri amaçlı çektiği videolarla ün kazanmış birisidir. 18 podyum başarısı ve 7 galibiyeti bulunan korkusuz ralli pilotu, DC Shoes’un kurucu ortağı Ken Block, eşsiz ve heyecan verici meydan okumalarına devam ediyor. DC Shoes Youtube kanalının Dünya çapında 442,000 abonesi bulunuyor. İlk olarak Subaru İmpreza WRX STİ ile çektiği video ile büyük iş başarmıştır.

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SNOWMOBİLE (KARMOBİL) NEDİR?

Karmobil veya kar motosikleti, kışın kar üzerinde seyahat, spor ve eğlence için tasarlanmış bir araçtır. Kar ve buz üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve gitmesi için yol vb gerektirmez ancak çoğu arazide ya da parkurda sürülür. Karmobil sürmek, birçok insanın önemli bir hobisi olduğu bir spordur.