Kira sözleşmesi, diğer adıyla kira kontratı, ev sahibinin sahip olduğu mülkü belli bir dönem kullanmak üzere bir kiracıya verdiğini belirten sözleşmedir. Kira sözleşmesi basit bir evrak gibi görünse de, esasında taraflar arasında ilgili mülke ait sorumlulukların yazılı hale getirildiği bir anlaşma olduğundan oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta direkt olarak ona başvurulur. Bu anlamda aslında oldukça önemli bir konudur. Ev sahibi ve kiracı fark etmeksizin herkesin bu konu hakkında bilgi sahibi olması önem taşır.

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira sözleşmesi, internette ya da kırtasiye gibi bazı noktalarda bulunan örnekler kullanılarak hazırlanabileceği gibi mülk sahibi ya da mülk sahibinin vekalet verdiği kişiler tarafından özel olarak da hazırlanabilir. Kira sözleşmesi 3 bölümden oluşmaktadır:

Kiralama bilgileri

Kiralama bilgilerinin yer aldığı kısım, mülkün cinsinin, adresinin ve mülk sahibinin iletişim bilgilerinin yer aldığı alandır. Burada ayrıca kiralama sürecinin başlanguageıcı, bitişi ve kira bedeli gibi bilgiler bulunmaktadır.

Kiralanan mülkte var olan demirbaşlar

Kiralanan mülkte var olan demirbaşlar, yani evin içerisindeki eşyalar, abonelik sayaçları ve posta kutusu ile anahtar da kira sözleşmesi içeriğinde yer almaktadır.

Genel koşullar

Mülk sahibinin talepleri, kiranın yatırılacağı banka hesabı ve mülk içinde yapılacak tadilatlar gibi bilgileri barındırmaktadır.

Kira sözleşmesi yapmak için bu üç madde yeterlidir. Kira sözleşmesi hazırlanıp imzalandıktan sonra bir nüshası ev sahibinde, bir nüshası ise kiracıda kalır.

Kira Sözleşmesinde İmza Yetkisi Kimdedir?

Kira sözleşmesinde imza yetkisi, mülk sahibi ve kiracıdadır. Mülk sahibi, vekalet aracılığı ile imza yetkisini başkasına devredebilir. Kiracı ise ev sahibinin kabul ettiği durumlarda vekalet aracılığı ile başkasına imza attırabilir.

Ancak 18 yaşından küçüklerin, kısıtlıların ve ayırt etme gücüne sahip olmayanların kira sözleşmelerinde imza yetkisi yoktur.

Kira Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

Ev kiralamayı veya evini kiraya vermeyi düşünenler için en kritik sorulardan biri de “Kira sözleşmesi nasıl feshedilir?” sorusudur. Kira sözleşmesinde yer alan ve iki tarafı da bağlayan kiranın başlayacağı tarih, kiranın toplam bedeli ve kontratın müddeti gibi bilgiler, kira kontratının feshedilme koşullarını da belirler. Kontratın belirli veya belirsiz süreli olmasına göre fesih işlemi farklı şekillerde gerçekleşebilir.

6098 numaralı ilgili kanunun 347. maddesine göre belli süreli kira sözleşmelerinde fesih, kiracının kontrat bitimine en az 15 gün kala yazılı bildirimde bulunmasıyla gerçekleşebilmektedir. Bildirimde bulunulmadığında ise kira kontratı 1 yıl süreyle yenilenmektedir. Mülk sahibi ise ilgili sözleşmenin sona ermesi ile fesih gerçekleştirememektedir.

Mülk sahibinin kira kontratını feshedebilmesi için ilgili evrakın 10 yılı doldurmuş olması gerekir. Uzama süresi olarak nitelendirilen, 10 yıldan sonraki her 1 yılda ev sahibi, kontratın bitiminden 3 ay öncesinde bildirimde bulunarak kiracının evden çıkmasını isteyebilir. Bu sözleşme belirsiz süreli olduğunda ise kiracı daima kira kontratını feshedebilir. Bu durumda ise ev sahibinin ilgili kira kontratı üzerinden 10 yıl geçmesini beklemesi gerekir.

Ev sahibi, mülkü satın alan yeni kişiden veya kiracıdan kaynaklı bir sebep ile dava yoluna giderek sözleşmeyi feshedebilir. Buna ek olarak mülk sahibi gayrimenkulü konut veya işyeri olarak kullanmaya, yeniden imara açmaya veya tamir etmeye ihtiyaç duyuyorsa, dava açarak fesih yoluna gidebilir.

İlgili mülkü başka biri satın aldığında, gayrimenkulü kullanma ihtiyacı ortaya çıkarsa da ilgili evrak feshedilebilir. Mülkün yeni sahibinin, gayrimenkulün satın alındığı tarihten itibaren 1 ay içinde kiracıya bildirimde bulunması gerekir. Bunun yanı sıra 6 ay sonra açılan dava ile beraber fesih uygulanmasını talep etmesi gerekir.

Kiracı, evi belli bir tarihe kadar boşaltacağını yazılı halde beyan ettiği halde boşaltmamışsa ev sahibi, kira kontratını feshetmek üzere icra yoluna başvurabilir. Kiracının kira bedelini ödememesi gibi bir durumda da mülk sahibi, dava yoluna başvurarak kira kontratının feshini talep edebilir.

Kira Kontratı Hangi Durumlarda Geçersizdir?

Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. Ancak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşmenin tamamı kesin olarak hükümsüz olur.





Örnek Kira Sözleşmesi















