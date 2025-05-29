Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında müracaatlar alınmış, Bereket Başvuru sistemine girişleri, itirazlar ve kontroller sonucunda düzeltmeleri yapılmış ve değerlendirmeler tamamlanarak her il bazında asil ve yedek hak sahipleri listeleri oluşturulmuştur.





KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ 1. ETAP SONUÇLARI AÇIKLANDI

Söz konusu proje kapsamında, hangi ilde kaç hak sahibinin projeden yararlanacağı ve o ilde toplam kaç adet hayvan dağıtılacağı hususunun ölçülebilir kriterlere göre belirlenebilmesi amacıyla:





Mera ot karşılama oranı,

08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı ile 23.02.2023 tarihli ve 6831 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen deprem illeri veya üretim planlaması bölgesinde yer alması,

Kaba yem karşılama oranı,

SEGE göstergesi sıralaması,

Etçi ırk hayvan sayısının toplam hayvan sayısına oranı,

Yem bitkisi ekim alanı,

Mera varlığı kriterlerine göre puanlama ve sıralama yapılması hususları,

Proje kapsamında hak sahibi yetiştiricilerin belirlenmesinde:





Kadın yetiştiricilerin,

31.12.2024 tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olan yetiştiricilerin,

Engelli, gazi veya şehit yakını olan bireylerin,

Aile işletmesi vasfına sahip olan yetiştiricilerin (TÜRKVET kayıtlarında 1-20 baş büyükbaş hayvan varlığına sahip işletmeler),

Hayvancılıkla ilgili eğitim belgesi veya sertifikaya sahip başvuru sahiplerinin,

Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim veya Gıda Mühendisi meslek mensubu başvuru sahiplerinin,

01.01.2025 tarihi itibarıyla başvuru yapılan işletmenin TÜRKVET sistemine açılış tarihi üzerinden geçen süresi iki yıldan fazla olan başvuru sahiplerinin,

01.01.2025 tarihi itibarıyla başvuru yapılan işletmenin TÜRKVET sistemine açılış tarihi üzerinden geçen süresi bir yıldan fazla olan başvuru sahiplerinin,

01.01.2023 - 01.01.2025 tarihleri arasında başvuru yaptığı işletmesinde hayvan hareketi (doğum, çıkış, varış, aşı vb.) bulunan işletme sahiplerinin,

Başvurduğu işletmeye ait birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyeliği bulunan işletme sahiplerinin,

2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre (dikili tarım arazisi hariç) tarım arazisine sahip olan işletme sahiplerinin önceliklendirilmesi ve puanlama yapılarak sıralandırılması hususları,

Hak sahibi yetiştiriciler arasında belirlenen kriterlere göre yapılan puanlamada eşitlik oluşması halinde sırasıyla;





Başvuranlardan birinin kadın olması durumunda, kadın başvuru sahibinin,

Her iki başvuru sahibinin cinsiyeti aynı ise, doğum tarihi daha genç olan başvuru sahibinin,

Doğum tarihlerinin de aynı olması durumunda, başvuru yapılan işletmenin TÜRKVET sistemindeki açılış tarihi daha eski olan başvuru sahibinin,

İşletme açılış tarihlerinin de aynı olması halinde, e-belge sistemine göre başvuru tarihi ve saati daha erken olan başvuru sahibinin önceliklendirilmesi hususları dikkate alınmıştır.

Başvuruları geçerli sayılan yetiştiricilere SMS ile bilgilendirme mesajı gönderilerek, https://basvurusonuc.tarimorman.gov.tr internet adresinden projedeki durumlarını sorgulamaları ve sorgu ekranlarında çıkan açıklamalara göre işlemlerine devam etmeleri konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.





Asil ve yedek olarak haksahipliği açıklanan yetiştiricilerimizin "Sonuç Bilgilendirme Formu (Ek-1)"nu doldurarak en geç 13/06/2025 tarihine kadar başvuru yaptığı il/ilçe tarım ve orman müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.





Ek-1 formunu teslim etmeyen asil ve yedek yetiştiriciler projedeki haklarından feragat etmiş sayılacaktır.





"Sonuç Bilgilendirme Formu (Ek-1)"nu teslim eden başvuru sahiplerinin her il bazında asil ve yedek listeleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)'ne iletilecektir.





TİGEM kurum internet sitesinden süreç ile ilgili gerekli duyuruları yaparak, gruplar halinde, hayvan teslimi yapacağı yetiştiriciler ile irtibata geçecektir. TİGEM'e bildirilen üreticilerin talep ettikleri büyükbaş hayvanlar TİGEM tarafından temin edilir. Hayvanların teslimat yeri TİGEM tarafından belirlenerek hak sahibi kişilere duyurulur.





Haksahipleri hayvan bedellerini TİGEM'in resmi internet sayfasında açıklayacağı satış fiyatları üzerinden peşin veya Banka kredisi ile ödeyebilecektir. TİGEM'in internet sitesinden yayımladığı ve iletişime geçtiği yetiştiricilerimiz, duyurunun yayımlanmasından sonra 5 iş günü içerisinde kredi işlemleri için Ziraat Bankası'na başvurmak ve duyurunun yayımlanmasından sonra en geç 20 gün içerisinde kredili veya kredisiz olarak tüm süreci (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınacak olan kapasite raporu dahil) tamamlamak zorundadır. Süreç içerisinde/sonunda TİGEM ile irtibata geçmek yetiştiricinin sorumluluğundadır. Süreç sonunda işlemlerini tamamlamayan yetiştiricilerimizin proje başvurusu ve haksahipliği iptal olmuş sayılacaktır.





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