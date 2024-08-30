"Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman ödenir? Kırtasiye yardımına kimler başvuruda bulunabilir?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, öğrenciler ve aileleri için bir kere verilen kırtasiye yardımı başvuruları, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için başladı. e-Devlet üzerinden alınan başvurular, ihtiyacı olan ailelere, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaları için büyük kolaylık sağlıyor. Peki, 2024-2025 kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

2024-2025 KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor.

e-Devlet'te bulunan SGK'nın Eğitim Öğretim Yardımı Talebi ekranından başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı başvurusunda bulunan aileler, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül-21 Aralık tarihleri arasında ödenir.

Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.

KIRTASİYE YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor.