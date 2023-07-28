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Kocaeli Akşam Ezanı Vakti - Diyanet 28 Temmuz 2023

Muharrem ayı, bu yıl 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü itibariyle başladı. Muharrem’in 10. gününü yani aşure gününü idrak ettiğimiz bu günde oruç tutan Müslüman vatandaşlar il il namaz vakitlerini araştırıyor. 28 Temmuz 2023 Diyanet Kocaeli akşam namazı vakti ve akşam ezanı saatine haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:52 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kocaeli Akşam Ezanı Vakti - Diyanet 28 Temmuz 2023

Kocaeli Akşam Ezanı Vakti - Diyanet 28 Temmuz 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 il il akşam ezani saati ve akşam namazı vakitleri aşure günü olması sebebiyle araştırılıyor. İslam aleminde fazileti büyük olan bugünde oruç tutan Müslüman vatandaşlar ikamet ettikleri illerin akşam namazı vakitlerini sorguluyor. İl il namaz vakitlerine ve
saatine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KOCAELİ’DE AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri takvimine göre Kocaeli’nde akşam ezanı saat 20.28’de okunacak. Diyanet il il namaz vakitlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

MUHARREM AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

1 -Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!

(Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır.) [Deylemi] (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.) [Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai]

(Nafile oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut! Çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün, tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi]

2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

3- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

9- Dua Okunmalı, 10 defa şu dua okunur: ''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

10- Namaz Kılınmalı Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır. Muharrem ayının ilk gecesi Tesbih Namazı kılınması tavsiye edilmiştir.

Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)


En güzel aşure günü mesajları!
En güzel aşure günü mesajları!

Aşure mesajları! Anlamlı, resimli, dualı, kısa, en güzel, en yeni aşure günü mesajları bugün çokça araştırılıyor. Aşure mesajları resimli ve anlamlı seçeneklerle tercih ediliyor. İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" 28 Temmuz’da idrak edilecek. Aşure günü Müslümanlar, aşure gününün faziletini, önemi hatırlatmak için dua mahiyetinde aşure mesajları gönderiyor. Anlamlı, kısa, resimli, güzel aşure mesajları ve dualarını ayrıca WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram gibi sosyal platformlarında da paylaşıyor. İşte 28 Temmuz 2023 en güzel, resimli, yeni, kısa, farklı ve anlam yüklü Aşure mesajlarını sizler için derledik.


En güzel aşure günü mesajları!
En güzel aşure günü mesajları!

Aşure mesajları! Anlamlı, resimli, dualı, kısa, en güzel, en yeni aşure günü mesajları bugün çokça araştırılıyor. Aşure mesajları resimli ve anlamlı seçeneklerle tercih ediliyor. İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma ve birliğin simgesi aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" 28 Temmuz’da idrak edilecek. Aşure günü Müslümanlar, aşure gününün faziletini, önemi hatırlatmak için dua mahiyetinde aşure mesajları gönderiyor. Anlamlı, kısa, resimli, güzel aşure mesajları ve dualarını ayrıca WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram gibi sosyal platformlarında da paylaşıyor. İşte 28 Temmuz 2023 en güzel, resimli, yeni, kısa, farklı ve anlam yüklü Aşure mesajlarını sizler için derledik.


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34 dakika önce
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