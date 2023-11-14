Kalın bağırsağın iç astarındaki hücrelerin kontrolsüzce büyüyüp çoğalması olarak adlandırılan kolon kanseri, yaygın görülen kanser çeşitlerinden bir tanesi. Kolon kanserinin tedavisi, kanserin evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu hastalıkta erken teşhis, tedavi başarısını önemli ölçüde artırmaktadır. Peki, kolon kanseri belirtileri neler? Kolon kanseri nasıl tedavi edilir? İşte uzmanından sorunun cevabı.

KOLON KANSERİ NEDİR?

Kolon kanseri, kolon veya kalın bağırsağın iç yüzeyindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyüyerek kansere dönüşmesiyle karakterize bir hastalıktır.

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?

Kolon kanseri belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve bazen hastalığın erken evrelerinde herhangi bir belirti göstermeyebilir. Ancak bazı yaygın belirtiler şunlardır:

Dışkılama Alışkanlıklarında Değişiklikler: İshal, kabızlık veya dışkılama alışkanlıklarında diğer değişiklikler.

Rektal Kanama: Dışkıda parlak kırmızı kan görülmesi.

Karın Ağrısı: Karın bölgesinde kramp, gaz veya ağrı.

Kilo Kaybı : Açıklanamayan kilo kaybı.

Yorgunluk: Sürekli yorgunluk veya zayıflık hissi.

Dışkıda Değişiklik: Dışkının incelmesi.

KOLON KANSERİ NEDEN OLUR?

Kolon kanserinin kesin nedeni her zaman net olmasa da, bu hastalığın gelişimine katkıda bulunan çeşitli risk faktörleri vardır. Bu faktörler hem çevresel hem de genetik olabilir.

Genetik Faktörler

Ailede Kanser Öyküsü: Ailede kolon kanseri veya rektum kanseri öyküsü olan kişilerde risk artabilir.

Genetik Sendromlar: Bazı genetik sendromlar, özellikle Lynch sendromu ve ailesel adenomatöz polipozis (FAP), kolon kanseri riskini önemli ölçüde artırır.

Yaşam Tarzı ve Çevresel Faktörler

Yaş: Kolon kanseri riski yaşla birlikte artar, özellikle 50 yaş ve üstü kişilerde daha yaygındır.

Diyet: Yüksek yağlı, düşük lifli diyetler ve işlenmiş etlerin aşırı tüketimi riski artırabilir.

Fiziksel Aktivite Eksikliği: Düşük fiziksel aktivite seviyeleri riski artırabilir.

Obezite: Aşırı kilolu veya obez olmak riski artırabilir.

Sigara ve Alkol Tüketimi: Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi riski artırabilir.

Diğer Faktörler

Kronik İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları: Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi kronik inflamatuar bağırsak hastalıkları olan kişilerde risk artar.

Önceki Kanser Öyküsü: Daha önce kolon kanseri veya rektum kanseri geçirmiş kişilerde tekrarlama riski yüksektir.

Radyasyon Tedavisi: Karın bölgesine yönelik önceki radyasyon tedavileri riski artırabilir.

KOLON KANSERİNİN TEDAVİSİ VAR MI?

Erken evrelerde tespit edildiğinde tedavi edilebilirken, ileri evrelerde daha ciddi sonuçlara yol açabilir. Kolon kanserinin tedavisi, kanserin evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Ana tedavi seçenekleri şunları içerir:

Cerrahi: Kanserli dokunun ve çevresindeki sağlıklı dokunun alınması. Erken evre kolon kanseri genellikle cerrahi ile tedavi edilir.

Kemoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini yavaşlatmak için ilaç kullanımı.

Radyoterapi: Kanser hücrelerini yok etmek veya küçültmek için yüksek enerjili ışınlar kullanılır. Kolon kanserinde genellikle rektum kanserinde olduğu kadar yaygın değildir.

Hedefe Yönelik Tedaviler ve İmmünoterapi: Belirli kanser türlerine karşı daha etkili olabilen yeni tedavi biçimleri.

KOLON KANSERİNDEN KORUNMA YOLLARI VE ERKEN TANININ ÖNEMİ

Kolon kanseri genellikle kolonoskopi gibi tarama testleri ile erken evrede tespit edilebilir. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmak riski azaltabilir.

Kolon kanseri ciddi bir hastalık olup, şüpheli semptomlar fark edildiğinde veya düzenli taramalar sırasında derhal tıbbi değerlendirme ve tedavi gerektirir. Erken teşhis, tedavi başarısını önemli ölçüde artırabilir.







