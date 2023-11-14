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Konya Karapınar'da otomobil refüje çarparak takla attı, 5 kişi yaralandı

Konya haberleri: Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıktan sonra takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçlarından çıkarılan yararılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşte detaylar.

15:28 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıktan sonra takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıktan sonra takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıktan sonra takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Detaylar haberimizde.

OTOMOBİL REFÜJE ÇARPARAK TAKLA ATTI

Kaza, Karapınar ilçesi Acıgöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysel G. (45) idaresindeki 01 UG 330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Takla otomobil yaklaşık 70 metre sürüklendikten yolun dışına çıkarak durabildi. Sürtünmenin etkisiyle motor kısmı yanan otomobil, çevredekilerin müdahalesinin ardından itfaiye tarafından söndürüldü. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Aysel G. ile eşi U.G. (46), çocukları M.A.G. (7), S.G. (7) ve S.H.G. (15) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçlarından çıkarılan yararılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın görgü tanığı Ahmet Şencanlı, "Aracımla gelirken hemen önümde giden otomobil refüje çarparak sürünerek kaydı gitti. Motor yanmaya başladı. Hemen yaralıları çıkartıp polis ve ambulansa haber verdik” dedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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