Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 25 Ekim Çarşamba gününden itibaren otoyol ve köprü ücretlerine zam geleceğini duyurdu.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılana açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" denildi. Yapılan zamla birlikte 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların geçişi 8,50 TL'den 15 TL'ye yükseldi.
Motosikletler: 6 TLMotosikletler: 6 TL
Binek araçlar: 15 TL
Ağır vasıtalar ise türüne göre, 42 TL ile 110 TL ödeyecek. İşte araç tipine göre yeni tarife.