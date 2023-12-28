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Otoyol ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?

Otoyol ve köprü ücretlerine 25 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Zamla birlikte 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet köprü ile Avrasya Tüneli geçiş ücretleri zamlandı. İşte Köprü otoyol ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 2024.

17:02 - 28/12/2023 четверг
Güncelleme: 17:02 - 28/12/2023 четверг
Yeni Şafak
Otoyol ve köprü ücretlerine zam geldi
Otoyol ve köprü ücretlerine zam geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 25 Ekim Çarşamba gününden itibaren otoyol ve köprü ücretlerine zam geleceğini duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılana açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" denildi. Yapılan zamla birlikte 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden hafif ticari araçların geçişi 8,50 TL'den 15 TL'ye yükseldi.

Motosikletler: 6 TLMotosikletler: 6 TL

Binek araçlar: 15 TL

Ağır vasıtalar ise türüne göre, 42 TL ile 110 TL ödeyecek. İşte araç tipine göre yeni tarife.


Ek MTV ne kadar? Hangi araç ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyeceği belli oldu
Ek MTV ne kadar? Hangi araç ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyeceği belli oldu

Ek MTV ilk taksit ödeme tarihleri ne zaman başlayacağı araç sahiplerinin gündeminde. 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için MTV vergisi iki katına yükseltildi. Bu kapsamda 2023’te bir kere olmak şartı ile ek MTV vergisi ödenecek. Ödenecek tutar, 2023 için belirlenen MTV kadar olacak. Araç sahipleri “MTV ek vergi ne zaman ödenecek?” sorusuna cevap aramaya başladı. MTV ek vergide ilk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak. Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Peki hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

#zam
#köprü otoyol ücretleri
#Karayolları Genel Müdürlüğü
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