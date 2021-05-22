Koronavirüs 18 yaş üzeri herkese aşı
TÜRKİYE

18 yaş üzeri herkese aşı

Haziranda 10 milyonu Sinovac, 30 milyon dozu da BioNTech olmak üzere 40 milyon doz aşı Türkiye’de olacak. Buna bağlı olarak haziran ayı sonuna kadar 18 yaş üstündeki herkesin aşılanması planlanıyor. Yeni parti BioNTech aile hekimliklerinde de uygulanarak, aşı tabana yaygınlaştırılacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
18 yaş üzeri herkese aşı
Yazın sürü bağışıklığının oldukça artması öngörülüyor.

Türkiye’de Haziran ile birlikte artacak aşı tedarikine paralel olarak aşılama uygulaması da ivme kazanacak. Haziran ayında 10 milyon dozu Sinovac 30 milyon dozu da Biontech olmak üzere toplamda 40 milyon doz aşı Türkiye’ye ulaşacak. Bu çerçevede, Haziran sonuna kadar 50-54, 40-49, 30-39 ve 18-29 yaş arasındaki 4 gruptaki vatandaşların aşılanmalarının tamamlanması öngörülüyor.

ALMAN AŞISI AİLE HEKİMLİKLERİNDE

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 27 milyonu geçti. Haziran sonuna kadar 40 milyon doz aşının da uygulanması bekleniyor. Böylece toplumda sürü bağışıklığı çıtası da yükseltilmiş olacak. Sinovac aşısını yapan aile hekimlerinde aşı uygulaması da çeşitlenecek. Haziranda gelecek yeni parti Biontech aşılarının aile hekimliklerinde de uygulanarak aşı tabana yaygınlaştırılacak.

Antalya’da eşi iki doz aşı yaptırmasına rağmen kendisi direnen Aysel Kurt, domates topladığı serada sağlık ekipleri tarafından ikna edilerek aşılandı.
Antalya’da eşi iki doz aşı yaptırmasına rağmen kendisi direnen Aysel Kurt, domates topladığı serada sağlık ekipleri tarafından ikna edilerek aşılandı.

6 AY SONRA İLAVE AŞI YAPILACAK

Artan tedarike paralel olarak aşı ikna çalışmaları da yoğunlaşacak. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Aşı İkna Timleri aile hekimlerinin yönlendirmesi ile aşı olmayan kişilerle tek görüşerek, aşı yaptırmaları konusunda onları ikna edecek. Bu kapsamda aşının koruyuculuğu bilimsel veriler ışığında anlatılacak. Ayrıca, bakanlık ilk kez aşılamanın yıl sonuna kadar tamamlamasıyla birlikte koronavirüsü geçirenlerin aşılanması için de planlama yapıyor. 2022 yılında hastalığı geçirdikten altı ay sonra ilave aşı yapılacağı ifade ediliyor.

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