Koronavirüs ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Walenskyden, artan Kovid-19 vakalarına ilişkin uyarı Korkmaktan kendimi alamıyorum
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Walensky'den, artan Kovid-19 vakalarına ilişkin uyarı: Korkmaktan kendimi alamıyorum

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Rochelle Walensky, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin, "İçimde kötü şeyler olacağına dair bir his var. Şu anda bulunduğumuz konumdan bakınca önümüzde umut vadeden şeyler var. Ancak şu anda korkmaktan kendimi alamıyorum." dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Walenskyden, artan Kovid-19 vakalarına ilişkin uyarı: Korkmaktan kendimi alamıyorum
Rochelle Walensky

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Rochelle Walensky, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Ekibinin düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, ülkede vakaların yeniden artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Aşılama çabalarının hız kazanmasına rağmen yükselen vaka sayılarına dikkati çeken Walensky, "İçimde kötü şeyler olacağına dair bir his var. Şu anda bulunduğumuz konumdan bakınca önümüzde umut vadeden şeyler var. Ancak şu anda korkmaktan kendimi alamıyorum." diye konuştu.

"Şu anda eyleme geçmeme lüksümüz yok"

Buna karşı harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizen Walensky, "Şu anda eyleme geçmeme lüksümüz yok." görüşünü paylaştı.

Walensky, vakalara bağlı olarak hastaneye yatan hasta sayısında da artış yaşandığına işaret ederek, "Ülkemizin aşılamada alacak çok yolu var. Lütfen virüs önlemlerine bir süre daha uyalım." uyarısında bulundu.

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