Acil durumlar hariç dişçiye gitmeyin: Ağız içi yaranız varsa dikkat!

Virüse karşı ağız bakımının nasıl yapılması gerektiğini, salgın devam ederken diş tedavisine devam eden kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini DentGroup Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortodonti Uzmanı Doktor Cihan Çapan ile konuştuk.

AĞIZ İÇİ YARALAR DÜŞÜK BAĞIŞIKLIĞIN BELİRTİSİ

Kovid-19’un öncelikli olarak kuru öksürük ve yüksek ateşle seyreden, solunum sistemini tutan ve zincirleme birçok hastalığa sebep olan bir virüs olduğunu belirten Çapan, “Enfeksiyon hastalıklarının tamamında olduğu gibi bu hastalıkta da enfekte olduğumuzda bağışıklık sistemimiz zayıflar. Bağışıklık sisteminin düşük olması durumunda, strese de bağlı olarak hastada mevcut diş eti iltihabı şiddetlenmesi gözlemlenebilir, ağız içi yaralar oluşabilir. Bunun önüne geçebilmek adına her birey ağız ve diş sağlığına maksimum önemi gösterilmelidir” dedi.

İMPLANT GİBİ İŞLEMLERİ ERTELEYİN

Koronavirüsün en çok ‘Aerosol’ denilen havada uçuşan sprey benzeri partiküller aracılığıyla bulaştığını ifade eden Çapan, “Aerosollerde saklı virüsün vücuda giriş yolu en sık ağız, burun ve göz yoluyla olmaktadır. Tüm diş tedavileri sırasında bu üç bölge virüs tehdidine karşı en açık noktalardır. Bu dönemde hastalara verilebilecek en sağlıklı tavsiye diş hekimliğinde acil tedavi olarak tanımlanan ertelenmesi pek mümkün olmayan ağrı, şiddetli kanama, travma gibi tedaviler, olabilecek en pratik şekilde bitirilmelidir. Beyazlatma, estetik işlemler, implant gibi acil olmayan tedaviler mümkünse daha ileri bir tarihe atılmalıdır” dedi.