Koronavirüs Acil durumlar hariç dişçiye gitmeyin Ağız içi yaranız varsa dikkat
TÜRKİYE

Acil durumlar hariç dişçiye gitmeyin: Ağız içi yaranız varsa dikkat!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de yayılmaya devam eden koronavirüsün sıklıkla ağız, burun ve göz kanalıyla bulaşıyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Cihan Çapan
Cihan Çapan

Virüse karşı ağız bakımının nasıl yapılması gerektiğini, salgın devam ederken diş tedavisine devam eden kişilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini DentGroup Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortodonti Uzmanı Doktor Cihan Çapan ile konuştuk.

AĞIZ İÇİ YARALAR DÜŞÜK BAĞIŞIKLIĞIN BELİRTİSİ

Kovid-19’un öncelikli olarak kuru öksürük ve yüksek ateşle seyreden, solunum sistemini tutan ve zincirleme birçok hastalığa sebep olan bir virüs olduğunu belirten Çapan, “Enfeksiyon hastalıklarının tamamında olduğu gibi bu hastalıkta da enfekte olduğumuzda bağışıklık sistemimiz zayıflar. Bağışıklık sisteminin düşük olması durumunda, strese de bağlı olarak hastada mevcut diş eti iltihabı şiddetlenmesi gözlemlenebilir, ağız içi yaralar oluşabilir. Bunun önüne geçebilmek adına her birey ağız ve diş sağlığına maksimum önemi gösterilmelidir” dedi.

İMPLANT GİBİ İŞLEMLERİ ERTELEYİN

  • Koronavirüsün en çok ‘Aerosol’ denilen havada uçuşan sprey benzeri partiküller aracılığıyla bulaştığını ifade eden Çapan, “Aerosollerde saklı virüsün vücuda giriş yolu en sık ağız, burun ve göz yoluyla olmaktadır. Tüm diş tedavileri sırasında bu üç bölge virüs tehdidine karşı en açık noktalardır. Bu dönemde hastalara verilebilecek en sağlıklı tavsiye diş hekimliğinde acil tedavi olarak tanımlanan ertelenmesi pek mümkün olmayan ağrı, şiddetli kanama, travma gibi tedaviler, olabilecek en pratik şekilde bitirilmelidir. Beyazlatma, estetik işlemler, implant gibi acil olmayan tedaviler mümkünse daha ileri bir tarihe atılmalıdır” dedi.

İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi
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Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında herkese maske kullanım zorunluluğu getirilmesi, işaret dili ve ağız hareketleriyle aralarında iletişim kuran işitme engellilerin işini zorlaştırdı.
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Atakum Belediyesi, işitme engellilerin ağız hareketleri ile yüz mimiklerinin görülmesini sağlayan, ağız bölümü şeffaf maske tasarladı.
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Belediye Başkanı Cemil Deveci, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde herkesin örnek dayanışma gösterdiğini söyledi.
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Belediyenin tüm vatandaşlar için yıkanabilir maske üretimi yaptığına işaret eden Deveci, bunların hastanelerde sağlık çalışanlarına ve semt pazarlarında vatandaşlara dağıtıldığını dile getirdi.
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Ağız bölümü kapalı maskeleri kullanan işitme engellilerin aralarında iletişim kurmakta zorlandığını gözlemlediklerini vurgulayan Deveci, şunları kaydetti: Bu nedenle işitme engellilerin kullanımına uygun şekilde şeffaf maskeler üretmeye başladık. İşaret diliyle iletişim kurulurken jest ve mimikler büyük öneme sahip. Standart maskeler yüzün ağız kısmını tamamen kapattığı için işitme engellilerimiz rahat iletişim kuramıyor. Bunun üzerine personelimiz kısa sürede proje geliştirip orta bölümünde şeffaf malzeme kullanılan bir model hazırladı
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Moda tasarım ve konfeksiyon eğitmeni Zeynep Üren ise işitme engellilerden gelen talep üzerine yeni bir maske tasarladıklarını belirterek, bunların fayda sağlamasını diledi.
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Belediyede görevli işaret dili tercümanı Tugay Kurtgözlü de işitme engellilerin özel ihtiyaçları bulunan gruplardan olduğunu vurgulayarak,Çünkü işaret dilinde çok fazla jest ve mimik kullanılıyor. İşitme engellilerimiz, bu özel maskeleri rahatlıkla kullanabilecek dedi.
İşitme engelliler için ağız bölümü şeffaf maske üretildi
Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında işitme engellilerin kullanımına uygun olarak ağız bölümü şeffaf maske üretildi.
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