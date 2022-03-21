Koronavirüs Asya ve Avrupada yayılıyor
DÜNYA

Asya ve Avrupa’da yayılıyor

Kovid-19 salgınıyla birlikte alınan tedbirler dünya geneline birer birer gevşetilirken, yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dünya genelinde baskın varyant olan Omicron’un alt varyantı olarak ifade edilen BA.2. şu ana kadar 40’dan fazla ülkede görüldü...

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Asya ve Avrupa’da yayılıyor
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Kovid-19 salgınıyla birlikte alınan tedbirler dünya geneline birer birer gevşetilirken, yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dünya genelinde baskın varyant olan Omicron’un alt varyantı olarak ifade edilen BA.2. şu ana kadar 40’dan fazla ülkede görüldü. Gizli omicron olarak anılan alt varyantın, dünya genelinde baskın hale geleceği düşünülüyor. Kovid-19 virüsünün mutasyon üretmeye devam ettiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslan Çelebi, “BA2 adıyla anılan alt varyantı çok hızlı bulaşıyor. Ancak elimizdeki veriler hastalığın daha ağır seyrettiğini ortaya koymak için yetersiz. Alt varyantın görüldüğü kişilerde burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu şikayetleri gözleniyor” dedi.

Dr. Aslan Çelebi
Dr. Aslan Çelebi

DAHA FAZLA BULAŞICI

  • Dünyada omicron varyantının baskın şekilde seyrettiğini belirten Çelebi, “Dünyadaki Kovid-19 enfeksiyonlarının yarısını bu varyant oluşturuyor. En çok görülen Omicron alt varyantı ise BA1 olarak biliniyordu. Ancak son dönemlerde özellikle Asya ve Avrupa ülkelerinde yine omicron alt varyantı olan BA2’nin neden olduğu vakalar da arttı” dedi. Özellikle Danimarka ve Hindistan gibi ülkelerde bu BA2 varyantının ciddi oranda arttığını kaydeden Çelebi, “Bu varyantın Alfa, Beta, Gamma ve Delta gibi varyantlara oranla farklı bir yapısı var. Elimizdeki verilere göre BA2 varyantı, diğer alt varyantlara göre daha hızlı çoğalıyor ve daha fazla bulaşıcı gibi görülüyor” şeklinde konuştu.

20 FARKLI MUTASYON

Dr. Çelebi, BA1 ve BA2 benzer olmasına rağmen aralarında 20 farklı mutasyon farkı olduğunu ifade etti. İlk olarak Filipinler’de tespit edilen BA2 varyantının İngiltere’de gözlem altıdaki varyant statüsüne alındığını kaydeden Çelebi, “ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19’a yakalananların yüzde 4’ünün şu anda BA2 olduğunu tespit etti. Özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımız ve kronik hastalığı olan kişilerin tedbirli olmasında yarar var” diye konuştu.

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