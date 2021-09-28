Hamilelerin koronavirüse yakalanma oranında korkutan artış: Bakan Yanık aşı çağrısında bulundu

Son dönemde hamilelerin koronavirüse yakalanma oranının artması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir çağrı geldi. Bu durumun endişe yarattığını ifade eden Bakan Yanık, hem kendi hem de çocuklarının sağlığı için hamileleri aşı yaptırmaya çağırdı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, her annenin, anne adayının ve yavrularının sağlığının kendileri için çok değerli olduğunu, salgın süresince aldıkları tedbirlerde hamileleri korumak için azami çaba sarf ettiklerini belirtti.
'Gebelerin virüse yakalanma oranı arttı'
Zor bir sürecin hep birlikte aşıldığını, bu mücadelede hiçbir tedbirin yok sayılamayacağını aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:
"Salgınla mücadelede vakit kaybının sonuçları ağır, telafisi zor. Aşılanma, Sağlık Bakanımızın da altını çizdiği gibi özellikle hastalığın hafif atlatılması için en önemli kozumuz. Son dönemde gebelerin virüse yakalanma oranının artması endişe veriyor. Hem kendi sağlığını hem de yavrusunun sağlığını korumak için hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum."