Koronavirüs Karantina virüsü yendi Gözlem altına alınan köylerde hiçbir yeni vaka görülmedi
TÜRKİYE

Karantina virüsü yendi: Gözlem altına alınan köylerde hiçbir yeni vaka görülmedi

Türkiye’de Kovid-19’a karşı karantinaya alınan belde ve köylerden iyi haberler geliyor. Dışarıya kapatılan, izolasyan ve sosyal mesafe kurallarına uyan 10 yerleşim yerinde yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı. Salgın riski sona eren yerlerde karantina uygulaması kaldırılacak.

Fatih Özer Yeni Şafak
260 kin kişi halen takip altında bulunuyor.
260 kin kişi halen takip altında bulunuyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 45 ilde 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapılıyor. 27 Mart tarihinden itibaren kademeli olarak karantinaya alınan yerleşim yerlerinden sevindirici haberler de geldi. İlk karantina kararının uygulandığı Rize’nin merkeze bağlı Kendirli Beldesi, Van Çatak’a bağlı Alacayer Mahallesinin Çemik ve Tellikaya mezraları, Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyü, Zonguldak Devrek’e bağlı Velibeyler Köyü Merkez Mahallesi ve Niğde Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyü karantina başarıya ulaştı. Aradan geçen süre içerisinde bu bölgelerde hiçbir yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı.

YENİ VAKAYA RASTLANMADI

İlk bölgesel karantina kararı 27 Mart’ta Rize’de uygulandı. Merkeze bağlı Kendirli Beldesi’nde bir kişinin virüsten hayatını kaybetmesi üzerine belde ve Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri karantina altına alındı. Kendirli Belediye Başkanı Alaettin Serdar, “Karantina sürecinde yapılan sağlık taramalarında yeni bir vakaya rastlanılmamıştır. Karantina süreci beldemiz için hayırlı olmuştur. Rize valimize, sağlık il müdürlüğü çalışanlarına, jandarma ve kolluk kuvvetlerine şahsım ve beldem adına teşekkür ediyorum” dedi. Kendirli beldesi ve 4 köyde karantina işleminin bugün itibariyle kalkması bekleniyor.

Bölgedeki sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

KARANTİNA BAŞARIYA ULAŞTI

Van Çatak’a bağlı Alacayer Mahallesi’ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları da 27 Mart’ta bir kişide virüs tespit edildiği için karantinaya alındı. Alacayer Mahallesindeki 50 hane ve Çemik ve Tellikata mezralarında bulunan 60 hanede karantina süreci boyunca hiçbir yeni vakaya rastlanılmadığı öğrenildi. Virüse yakalanan kişinin hastanedeki işlemlerinin tamamlandığı, taburcu edilerek evine gönderildiği belirtildi.

İYİLEŞİP KÖYE DÖNDÜLER

  • 29 Mart’ta karantina altına alınan bir başka yerleşim yeri Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyü oldu. Eski Karadikmen Köy Muhtarı Abdullah Şapaloğlu, “Köyümüzde görülen virüs sonrası vakalar hastaneye kandırıldı ve köyümüz karantina altına alındı. Bu kişiler tedavi süreçlerini başarıyla tamamlayarak sağlıklı bir şekilde köyümüze döndü. Şu an itibariyle de evlerindeki karantina süreleri devam etmektedir. Köyün karantinaya alınmasının ardından yeni bir vakaya rastlanılmadı. Bu da alınan tedbir ve önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

Geze geze yaydılar: Birçok belde, köy ve mahalle karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Geze geze yaydılar: Birçok belde, köy ve mahalle karantinaya alındı

İzole olarak kurtulduk

Zonguldak Devrek’e bağlı Velibeyler Köyü Merkez Mahallesinde 2 kişide koronavirüs tepit edilmesinin ardından yerleşim yeri 31 Mart tarihinde karantina altına alındı. Bir kişinin Zonguldak’ta tedavisinin devam ettiği bir kişinin ise tedavisi tamamlandıktan sonra evinde kendini karantinaya aldığını söyleyen Velibeyler Köyü Merkez Mahallesi Muhtarı Recep Topal, “Salı günü 14 günlük karantina sürecimiz sona eriyor. Yerleşim yerimizden sevindirici bilgilere ulaşıyoruz. Karantina süreci boyunca giriş ve çıkışların yapılmadığı yerleşim yerimizde yeni bir virüs vakasına rastlamadık. Herkes kendini evlerinde tecrid etmiş bir şekilde hayatını sürdürüyor. Devletimiz her türlü ihtiyacımızı karşılıyor. Sosyal hayatın izole edilmesinin virüs vakasının yayılım hızını sıfıra indirdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Vatandaşlarımız evden çıkmadıkları sürece bu hastalık yayılım göstermiyor. Evimizde olduğumuz sürece bu virüs ile rahatlıkla başa çıkabiliriz” dedi.

Tedbirlere uyduk başarılı olduk

Kendirli
  • Niğde Altunhisar ilçesine bağlı 650 nüfuslu Ulukışla köyünde bulunan 3 kişide koronavirüse rastlandı. 1 Nisan itibariyle köyün karantinaya alındığını söyleyen köy muhtarı Zeki İpekdal, “Tüm ihtiyaçlarımız devlet yetkilileri tarafından kapımıza kadar getiriliyor. Salı günü karantina sürecimiz tamamlanacak. Aradan geçen süre içerisinde yapılan test ve sağlık kontrollerinde yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı. Süreç başarılı bir şekilde yönetiliyor. Kısa süre içerisinde yeniden normal yaşantımıza dönebileceğiz. Alınan tedbirleri başarılı bir şekilde uyguladık. Bundan sonra devletimizin vereceği yeni kararları bekliyoruz” dedi.

Türkiye genelinde hangi belde, köy ve mezralar karantinaya al​ındı
FOTOĞRAF 27
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Sivas'ın Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyü de karantinaya dahil edildi. Köyde koranavirüs (covid-19) vakası görülmesi üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu tedbir amacıyla köyün karantinaya alınmasına karar verdi.
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Böylece Sivas'ta karantinaya alınan köy sayısı da 9 oldu
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Batman'ın Sason ilçesinde bir köy ve ilçe merkezindeki 3 adres karantinaya alındı.
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Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı, Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahalleleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Van’ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, vatandaşların bu süreçte mağdur olmaması için içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda torbaları 406 aileye ulaştırıldı.
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Malatya'nın Darende, Hekimhan, Arapgir ilçesindeki 3 mahalle ve Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Kütahya’nın Simav ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, 250 hanelik Yeşildere köyü karantinaya alındı.
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Bartın'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Hasankadı beldesinde, giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrol altında tutulmaya devam ediliyor.
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Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı olan ve koronavirüs nedeniyle yaşlı kadının hayatını kaybettiği Fındıklı köyü 24 Mart günü itibarıyla karantinaya alındı. Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyü de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi Muhtarı Ferat Çetin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldığı mahallede giriş ve çıkışları yasakladı.
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Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyü, İstanbul’dan gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine alınan kararla giriş çıkışlar kapatıldı.
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Rize'nin Kendirli beldesi ile yakınında bulunan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinde karantina uygulaması başlatıldı.
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Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyü, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.
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Kars’ta 3 köy ve 1 belde, korona virüs kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgelere giriş-çıkış yasaklandı.
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Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı 3 köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Ketenlik köyü, bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 100 nüfuslu Aliözü köyünde sessizlik hakim. Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyünün de karantina altına alındığını açıkladı.
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Bayburt’ta Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
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Koronavirüs salgını sebebiyle karantinaya alınan Çanakkale Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü.
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Yozgat merkeze bağlı Derbent köyü yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Yukarıkarahacılı köyü de karantinaya alındı.
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Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu.
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Muş’ta 3 köy karantinaya alındı.
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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaşlıca köyü, Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile karantinaya alındı.
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Sinop'un Boyabat ilçesinde 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Boyabat Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Darıözü, Kartaloğlu ve Çattape köylerinde pozitif vakaların olduğu bildirildi.
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Şanlıurfa merkez ve Suruç ilçesindeki 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
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Merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Işıklı köyünde yaşayan ve karı koca oldukları öğrenilen M.A. ile F.A. yüksek ateş şikayetiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. İki kişi, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı.
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Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu, iki Kovid-19 hastasının yaşadığı Işıklı köyünün karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Türkiye genelinde hangi belde, köy ve mezralar karantinaya al​ındı
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden karantina haberleri gelmeye devam ediyor. Valilik kararlarıyla bazı illerin ilçelerindeki mahalle ve köylerde karantina uygulaması başladı. Son olarak Adıyaman'da bir köy, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İki kişi, koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alındı.
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