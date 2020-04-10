Karantina virüsü yendi: Gözlem altına alınan köylerde hiçbir yeni vaka görülmedi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 45 ilde 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapılıyor. 27 Mart tarihinden itibaren kademeli olarak karantinaya alınan yerleşim yerlerinden sevindirici haberler de geldi. İlk karantina kararının uygulandığı Rize’nin merkeze bağlı Kendirli Beldesi, Van Çatak’a bağlı Alacayer Mahallesinin Çemik ve Tellikaya mezraları, Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyü, Zonguldak Devrek’e bağlı Velibeyler Köyü Merkez Mahallesi ve Niğde Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyü karantina başarıya ulaştı. Aradan geçen süre içerisinde bu bölgelerde hiçbir yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı.

YENİ VAKAYA RASTLANMADI

İlk bölgesel karantina kararı 27 Mart’ta Rize’de uygulandı. Merkeze bağlı Kendirli Beldesi’nde bir kişinin virüsten hayatını kaybetmesi üzerine belde ve Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri karantina altına alındı. Kendirli Belediye Başkanı Alaettin Serdar, “Karantina sürecinde yapılan sağlık taramalarında yeni bir vakaya rastlanılmamıştır. Karantina süreci beldemiz için hayırlı olmuştur. Rize valimize, sağlık il müdürlüğü çalışanlarına, jandarma ve kolluk kuvvetlerine şahsım ve beldem adına teşekkür ediyorum” dedi. Kendirli beldesi ve 4 köyde karantina işleminin bugün itibariyle kalkması bekleniyor.

Bölgedeki sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

KARANTİNA BAŞARIYA ULAŞTI

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Van Çatak’a bağlı Alacayer Mahallesi’ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları da 27 Mart’ta bir kişide virüs tespit edildiği için karantinaya alındı. Alacayer Mahallesindeki 50 hane ve Çemik ve Tellikata mezralarında bulunan 60 hanede karantina süreci boyunca hiçbir yeni vakaya rastlanılmadığı öğrenildi. Virüse yakalanan kişinin hastanedeki işlemlerinin tamamlandığı, taburcu edilerek evine gönderildiği belirtildi.

İYİLEŞİP KÖYE DÖNDÜLER

29 Mart’ta karantina altına alınan bir başka yerleşim yeri Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyü oldu. Eski Karadikmen Köy Muhtarı Abdullah Şapaloğlu, “Köyümüzde görülen virüs sonrası vakalar hastaneye kandırıldı ve köyümüz karantina altına alındı. Bu kişiler tedavi süreçlerini başarıyla tamamlayarak sağlıklı bir şekilde köyümüze döndü. Şu an itibariyle de evlerindeki karantina süreleri devam etmektedir. Köyün karantinaya alınmasının ardından yeni bir vakaya rastlanılmadı. Bu da alınan tedbir ve önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir” diye konuştu.

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İzole olarak kurtulduk

Zonguldak Devrek’e bağlı Velibeyler Köyü Merkez Mahallesinde 2 kişide koronavirüs tepit edilmesinin ardından yerleşim yeri 31 Mart tarihinde karantina altına alındı. Bir kişinin Zonguldak’ta tedavisinin devam ettiği bir kişinin ise tedavisi tamamlandıktan sonra evinde kendini karantinaya aldığını söyleyen Velibeyler Köyü Merkez Mahallesi Muhtarı Recep Topal, “Salı günü 14 günlük karantina sürecimiz sona eriyor. Yerleşim yerimizden sevindirici bilgilere ulaşıyoruz. Karantina süreci boyunca giriş ve çıkışların yapılmadığı yerleşim yerimizde yeni bir virüs vakasına rastlamadık. Herkes kendini evlerinde tecrid etmiş bir şekilde hayatını sürdürüyor. Devletimiz her türlü ihtiyacımızı karşılıyor. Sosyal hayatın izole edilmesinin virüs vakasının yayılım hızını sıfıra indirdiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Vatandaşlarımız evden çıkmadıkları sürece bu hastalık yayılım göstermiyor. Evimizde olduğumuz sürece bu virüs ile rahatlıkla başa çıkabiliriz” dedi.

Tedbirlere uyduk başarılı olduk

Kendirli

Niğde Altunhisar ilçesine bağlı 650 nüfuslu Ulukışla köyünde bulunan 3 kişide koronavirüse rastlandı. 1 Nisan itibariyle köyün karantinaya alındığını söyleyen köy muhtarı Zeki İpekdal, “Tüm ihtiyaçlarımız devlet yetkilileri tarafından kapımıza kadar getiriliyor. Salı günü karantina sürecimiz tamamlanacak. Aradan geçen süre içerisinde yapılan test ve sağlık kontrollerinde yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı. Süreç başarılı bir şekilde yönetiliyor. Kısa süre içerisinde yeniden normal yaşantımıza dönebileceğiz. Alınan tedbirleri başarılı bir şekilde uyguladık. Bundan sonra devletimizin vereceği yeni kararları bekliyoruz” dedi.