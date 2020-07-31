Koronadan ölmeden önce uyarmıştı: Düğün, taziye gibi toplu etkinlikleri yapmayın

Fransa'nın Marsilya şehrinde yaşayan Harun Talhaş'ın babası, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi. Talhaş'ın babasının cenazesi, memleketleri Erzurum'da cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Cenazenin defnedilmesinden kısa süre sonra rahatsızlanan Harun Talhaş, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu. Talhaş'ın, hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

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Harun Talhaş

ANKARA'DA TEDAVİYE ALINDI

Talhaş, Erzurum'da ilk tedavisinin ardından Ankara'daki hastaneye başvurdu. Talhaş, burada ilk tahlil ve tetkiklerinin hemen ardından tedavi altına alındı. Fransa'dan Erzurum'a gelip, babasının cenazesinde hastalığa yakalanan Talhaş, hastanede tedavisine başlandığı gün konuştu. Babasının Fransa Marsilya'da vefat ettiğini, cenazeden 3-4 gün önce Erzurum'a geldiğini anlatan Talhaş, "Erzurum'da defnettik babamı. İşte oradan bu hastalığı kaptık" dedi.

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Harun Talhaş

'DÜĞÜN, TAZİYE, YAPMAMAK LAZIM'

İlk gün bir titreme, üşüme geldiğini, sonra ateşinin çıktığını belirten Talhaş,şu şekilde açıklamada bulunmuştu:

"Ertesi gün sabah gidip test yaptırdım. Pozitif çıktı. Sonra Ankara'ya geldim. Cenazede millet vardı, tanış çok olduğu için rastgele geliyor, başsağlığı diliyor. Vatandaşların bunları yapmaması lazım. Düğün yapmaması lazım, taziye, cenaze evi gibi toplu şeyleri yapmaması lazım. Çok tehlikelidir, çok tehlikeli, kesinlikle hastalanırlar. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim var, zor bir durum. İnsan istediği gibi yemek yiyemiyor, içemiyor."

2 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ancak Harun Talhaş, hastanede tedavi altına alındıktan 2 gün sonra yoğun bakımda hastalığa yenik düşerek, yaşamını yitirdi. Ölümünden 2 gün önce DHA'ya verdiği röportajında güçlükle de olsa konuşarak salgına karşı vatandaşları uyaran Harun Talhaş'ın yaşamını yitirmesi, sağlık çalışanlarını da üzüntüye boğdu.

DOKTORU, DURUMUN CİDDİYETİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, hastaneye başvurduğunda Harun Talhaş'ın durumunun ciddiyetine dikkat çekerek, şu şekilde konuşmuştu: