Koronavirüs aşısının ikinci dozu yapılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Kendimi gayet dinç hissediyorum Koronavirüs aşısının ikinci dozu yapılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Kendimi gayet dinç hissediyorum Akdeniz Üniversitesinde aşı için ilk gönüllü olan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a ikinci doz uygulandı. Özkan, iki haftalık süreçte herhangi bir yan etki yaşamadığını, kendisini gayet dinç ve sağlıklı hissettiğini söyledi.

Haber Merkezi 27 Kasım 2020, 15:17 Son Güncelleme: 27 Kasım 2020, 15:36 AA