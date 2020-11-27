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TÜRKİYE

Koronavirüs aşısının ikinci dozu yapılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Kendimi gayet dinç hissediyorum

Koronavirüs aşısının ikinci dozu yapılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Kendimi gayet dinç hissediyorum

Akdeniz Üniversitesinde aşı için ilk gönüllü olan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a ikinci doz uygulandı. Özkan, iki haftalık süreçte herhangi bir yan etki yaşamadığını, kendisini gayet dinç ve sağlıklı hissettiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik Çin'e ait inaktif aşının Faz 3 çalışmalarına devam ediliyor. Rektörlükten yapılan açıklamada, Akdeniz Üniversitesinde aşı için ilk gönüllü olan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a ikinci doz uygulandı.

Özkan'a aşının ikinci dozu, Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan tarafından yapıldı.

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Çin'in ürettiği aşının Türkiye'deki uygulama merkezlerinden biri Akdeniz Üniversitesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Özkan, Çin'in ürettiği aşının Türkiye’deki 23 uygulama merkezi arasında Akdeniz Üniversitesinin de yer aldığını belirtti.

Üniversitelerindeki aşı çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özkan, ilk doz uygulamasının üzerinden iki hafta geçtiğini bildirdi. Aşının ikinci dozunun uygulandığını anlatan Özkan, "İki haftalık süreçte olumsuz herhangi bir yan etki yaşamadım. Kendimi gayet dinç ve sağlıklı hissediyorum.” ifadesini kullandı.

Özkan, aşı için gönüllü sayısının fazla olduğunu belirtti.

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