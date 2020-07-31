Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Kurban Bayramının ilk gününde Türkiyeden Özbekistana yardım İyi dost, iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir
DÜNYA

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'den Özbekistan’ın Kovid-19'la mücadelesine anlamlı destek

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'den Özbekistan’a yardım: İyi dost, iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir

Türkiye ülkelere tıbbi malzeme göndermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca temin edilen ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından ulaştırılan 12,5 tonluk sağlık personelinin kullanacağı koruyucu tıbbi malzeme Türk Hava Yolları kargo uçağıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e getirildi. Türkiye’nin sağlık malzemesi yardımına ilişkin açıklamalarda bulunan Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Dede Korkut’un sözlerine atıfla "İyi dost, iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir." dedi.

Haber Merkezi AA
12,5 ton insani yardım Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e getirildi.
12,5 ton insani yardım Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e getirildi.

Türkiye, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Özbekistan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla sağlık personelinin kullanacağı koruyucu tıbbi malzemelerden oluşan insani yardım gönderdi.

İki ülke hükümetleri arasında imzalanan sağlık malzemesi hibe anlaşması kapsamında Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından ulaştırılan 12,5 ton insani yardım Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e getirildi.

12,5 ton insani yardım Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e getirildi.

Taşkent Askeri Ataşesi Tank Albay Mustafa Baloğlu ve Taşkent Büyükelçiliği İkinci Katibi Furkan Yılmaz tarafından karşılanan uçaktan indirilen malzemeler, Taşkent Havaalanında Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Şahruh Şarahmetov ve Sıhhi Epidemiyolojik Kontrol Ajansı Başkan Yardımcısı Bahram Almatov'a teslim edildi.

Dünyaya ilaç olduk:53 ükeye tıbbi malzeme yardımı yapıldı
KORONAVİRÜS
Dünyaya ilaç olduk:53 ükeye tıbbi malzeme yardımı yapıldı

50 bin N-95 maske, 200 bin cerrahi maske, 40 bin koruyucu tulum, 5 bin siperlik ve Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşan 12,5 tonluk insani yardım malzemelerini teslim alan Almatov, kardeş Türkiye halkı ve hükümetinin bu yardımının kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, yardımın Kurban Bayramı'nın ilk gününde ulaştırılmasının çok anlamlı olduğunu vurguladı.

12,5 ton insani yardım Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e getirildi.

Baloğlu da iki kardeş halkın zorlu günlerde birbirlerine yardım etmeleri gerektiğini kaydederek, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen söz konusu yardımla Türk halkının kardeş Özbek halkınının salgınla mücadelesine katkıda bulunmak istediğini belirtti.

Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı
KORONAVİRÜS
Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı

Şarahmetov, Kovid-19'la mücadelede yer alan Özbek sağlık personelinin kullanacağı malzemelerden dolayı Türkiye hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Yardım malzemelerinin bulunduğu kutuların üzerinde Türkiye ve Özbekistan bayrakları ile Türkçe ve Özbekçe olarak Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” beytinin yer alması dikkati çekti.

12,5 ton insani yardım Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e getirildi.

"İyi dost, iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir”

Türkiye’nin sağlık malzemesi yardımına ilişkin açıklamalarda bulunan Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Kovid-19’un küresel boyutta insani bir kriz haline geldiğini ve bu zorlu süreci uluslararası toplumun güçlü bir dayanışma ruhu sergileyerek atlatabileceğini, bu anlayış çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla mayıs ayında teslim edilen 50 solunum cihazının ardından şimdi de koruyucu sağlık malzemelerinden oluşan yardımın kardeş Özbekistan'a ulaştırıldığını belirtti.

Türkiye’den Kazakistan’a tıbbi malzeme yardımı
OYNAT 00:00
Türkiye’den Kazakistan’a tıbbi malzeme yardımı
Türkiye, Kazakistan'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. Tıbbi yardım malzemelerinin teslimi için Ankara Esenboğa Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly katıldı. Törende konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 'Bugün bu tören vesilesiyle gönderdiğimiz tıbbi yardımların Kazakistan'ın Kovid-19 ile mücadelesinde Kazakistan halkına güç vermesini, şifa vermesini temenni ediyoruz' dedi.


12,5 ton insani yardım Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e getirildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl buruk geçen Kurban Bayramı'nın ilk sabahında Taşkent’e ulaşan bu yardımın Türk halkının Özbekistan’daki kardeşleriyle kurduğu gönül köprüsünün bir yansıması olduğunu dile getiren Büyükelçi Er, Dede Korkut’un sözlerine atıfla "İyi dost, iyi günde çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadan gelendir." dedi.

Türkiye hükümeti, 15 Mart'ta ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından sert karantina önlemlerini hayata geçiren Özbekistan’ın salgınla mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla mayısta 50 adet yerli üretim solunum cihazı göndermişti.

12,5 ton insani yardım Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e getirildi.
Abone Ol Google News
Bayram nöbeti

Bayram nöbeti

Binlerce Mehmetçik bayramı harekat bölgelerinde geçirecek.​
Evlatlarımıza yenizaferler bırakacağız

Evlatlarımıza yeni
zaferler bırakacağız

​Mücadelemizi neticelendirmekte kararlıyız.
Hepsinin yolu Türkiye’den geçti

Hepsinin yolu Türkiye’den geçti

​MI6, CIA ve DGSE başkanlarının ortak özelliği Ankara ve Türkçe.
Suç ortakları sizsiniz!

Suç ortakları sizsiniz!

​Ümit Özdağ ve Sinan Oğan gibi isimlerin nefret söylemi sokağa şiddet olarak yansıyor.
On yılda 250 bin<br>şarj noktası

On yılda 250 bin
şarj noktası

​Üç bakan yol haritası için bir araya geldi.
Küfürbaz vekil partiyi çökertti

Küfürbaz vekil partiyi çökertti

​İYİ Parti'den yedi ilçe başkanı ve 500 partili ayrıldı.
​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Nevşehir Belediyesinden organizasyon

​Lgs'de ilk 250 dereceye giren öğrencilere bisiklet hediyeleri verildi
Dört dev sorguda

Dört dev sorguda

​Amazon, Apple, Facebook ve Google kartel olmakla suçlanıyor.

KDV müjdesi

KDV müjdesi

​Birçok esnaf hizmetinde yüzde 18'den 8'e indirildi.
BM'den acı rapor

BM'den acı rapor

​Dünyada her 3 çocuktan 1'i kurşundan zehirleniyor.
Süper Lig'in <br>21. takımı

Süper Lig'in
21. takımı

Nefes kesen maçta sonucu penaltılar belirledi.
İki lider bayramlaştı

İki lider bayramlaştı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü.
Bakan Koca uyardı

Bakan Koca uyardı

Bir süredir inişte olan vaka sayısı tekrar artıyor.
İçişleri açıkladı

İçişleri açıkladı

İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu.
Gençler 5 büyükşehir <br>başkanını oyladı

Gençler 5 büyükşehir
başkanını oyladı

Alinur Aktaş birinci İmamoğlu beşinci sırada.
Bayram namazı<br> saat kaçta?

Bayram namazı
saat kaçta?

​İl il Kurban Bayramı namazı saatleri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.