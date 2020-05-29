Meksika'da koronadan 447 kişi yaşamını yitirdi: Dünyada en fazla ölümün gerçekleştiği sekizinci ülke oldu Meksika'da koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 447 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı 81 bin 400'e çıktı. Meksika’da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Meksika, dünyada "salgın dolayısıyla en fazla ölümün gerçekleştiği sekizinci ülke" konumunda bulunuyor.

Haber Merkezi 29 Mayıs 2020, 08:30 Son Güncelleme: 29 Mayıs 2020, 08:36 AA