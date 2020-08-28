Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı: Evden dışarıya adım atmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
- "Evden dışarıya adım atmayın. Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın."
EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAYIN.
Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın. pic.twitter.com/emd2ytzWrA
EVDEN DIŞARIYA ADIM ATMAYIN.