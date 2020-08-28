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TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı: Evden dışarıya adım atmayın

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı: Evden dışarıya adım atmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evden dışarıya adım atmayın. Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Koca
Sağlık Bakanı Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

  • "Evden dışarıya adım atmayın. Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın."


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