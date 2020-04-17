Koronavirüs Salgın günlerinin gizli kahramanlarından çağrı var Maske ve eldiveni yere atmayın
TÜRKİYE

Salgın günlerinin gizli kahramanlarından çağrı var: Maske ve eldiveni yere atmayın

Kovid-19 ile mücadelede şehrin hijyenini sağlayan temizlik görevlileri de büyük rol oynuyor. Her an enfekte olma riski altında çalışan görevliler maskelerin gelişigüzel sokağa atılmamasını istiyor. Çetin Özer: Rica ediyorum. Lütfen maskeleri bir poşete koyarak çöp kutusuna atın. Salih Polat: Bugün gün boyu sokaklardan maske ve eldiven topladık. Bir tanesi virüs taşıyor muydu bilemiyoruz. Ramazan Ertuğrul: Uyardıklarımız, “işiniz bu temizleyin” diyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Bahçelievler Belediyesi temizlik görevlileri
Bahçelievler Belediyesi temizlik görevlileri

Türkiye, Kovid-19’un yayılmasını önlemek için dört bir koldan mücadele yürütüyor. Sağlık ve emniyet güçlerinin koronavirüse karşı seferberlik ilan ettiği şu günlerde temizlik görevlilerine de büyük sorumluluk düşüyor. Biz de yaşanan zorlu süreçte kendisi ve ailesinin sağlığını hiçe sayarak vatandaşların temiz bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için çaba sarf eden Bahçelievler Belediyesi temizlik görevlileri ile konuştuk.

Bahçelievler Belediyesi temizlik görevlileri

POŞETE KOYUP ATIN

2007 yılından bu yana temizlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Çetin Özer, “Bizim hayatımız sokaklarda geçiyor. İnsanların iğrenerek baktığı yanından geçerken burnunu tıkadığı çöp yığınlarını temizliyoruz. Şu dönemde ülkemiz koronavirüs salgınıyla karşı karşıya kaldı. Evden çıkılmaması gerektiği, dışarı çıkanların ise maske ve eldiven gibi koruyucu ürünleri kullanılması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuldu. Ancak bazı kişiler kullandıkları bu ürünleri çöp kutularına atmak yerine sokaklara atıyor. Bu da bizim ölümcül salgın ile karşı karşıya kalmamıza kapı açıyor. Halkımızdan rica ediyorum. Lütfen ne olur kullandığınız maskeleri sokağa atmayın. Bir poşete koyarak çöp kutusuna atın” dedi.

BUGÜN GİYDİĞİMİZİ YARIN GİYMİYORUZ

Kovid-19’un önüne geçmek için kişisel bakımın önemine vurgu yapan temizlik görevlisi Salih Polat, “Bugün işe gittim ve gün boyu sokaklardan maske ve eldiven topladık. Belki içlerinden biri Kovid-19 virüsünü taşıyordu bunu bilemeyiz. Virüsten korunmak için maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanıyoruz. Eve gider gitmez ilk önce üstümüzü değiştiriyoruz. Bu gün giydiğimiz iş elbisemizi yarın giymiyoruz. Onu güzelce yıkayıp ilerleyen günlerde giyiyoruz. Duşumuzu alıp öyle ailemizle görüşüyoruz. Birkaç sorumsuz kişi yüzünden bizler de bu virüse karşı enfekte olabiliriz” dedi.

“İŞİNİZ BU TEMİZLEYİN”

  • Koronavirüs olan bir kişinin maskesini sokağa attığı zaman onlarca insanın virüse yakalanmasına neden olabileceğini belirten Ramazan Ertuğrul ise, “Bununla ilgili kesin yaptırımların olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir vatandaşın maskesini sokağa attığını gözümüzle görüyoruz. Yanına giderek lütfen maskenizi yere atmayın çöp kutusuna atın şeklinde uyarımızı yapıyoruz. Uyardığımız zaman işiniz bu temizleyin diyorlar. Bu yüzden kesinlikle cezai işlem uygulanması gerekiyor. Çünkü bu insan canını tehlikeye atmaktır” şeklinde konuştu.

Sokağa maske atana ceza: Salgın atıklarına formül aranıyor
KORONAVİRÜS
Sokağa maske atana ceza: Salgın atıklarına formül aranıyor
Abone Ol Google News
Türk profesör açıkladı

Türk profesör açıkladı

​Koronavirüs ilacında heyecanlandıran gelişme.
Sokaklar doldu taştı

Sokaklar doldu taştı

​Uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadılar
Yüz binlerce çocuk ölebilir

Yüz binlerce
çocuk ölebilir

​Birleşmiş Milletler'den korkutan açıklama.
'İşveren' çıktı!

'İşveren' çıktı!

​Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı.
Beta sürümüyle<br>GZT yayında

Beta sürümüyle
GZT yayında

​Bazen 'ciddi mesele' bazen bir dakikalık videolarla gündeme dair her şey.
Anında tespit edildi

Anında tespit edildi

Provokatif koronavirüs paylaşımları yapanlar yakalandı.
Ağır suçlama

Ağır suçlama

"Çin'in zor soruları yanıtlaması gerekecek​."
Kudüs ilk kez <br>Aksa'sız kalacak

Kudüs ilk kez
Aksa'sız kalacak

​Koronavirüs nedeniyle ibadete kapalı olacak.
Yüz yirmi beş kaybımız var

Yüz yirmi beş kaybımız var

​Bakan Koca, 40 bin test hedefini aştığımızı açıkladı.
İtalya'da son 24 saat

İtalya'da son 24 saat

​En çok ölüm olan ikinci ülke.
Cesetler <br>feribotla taşınıyor

Cesetler
feribotla taşınıyor

Ölü sayısı her geçen gün artıyor.
İnce temizlik başladı

İnce temizlik başladı

​Belediyeler yeni sistemi sokak sokak uyguluyor.
ABD'nin <br>en kara günü

ABD'nin
en kara günü

Bir günde gerçekleşen en çok ölüm.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı.
Motorine<br>büyük indirim

Motorine
büyük indirim

​Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
31 şehirde sokağa çıkma yasağı

31 şehirde sokağa çıkma yasağı

​İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderdi, detayları açıkladı.
Bir yıldan<br>önce kalkamaz

Bir yıldan
önce kalkamaz

Koronavirüs etkisiyle ​ABD'yi ekonomik kriz korkusu sardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.