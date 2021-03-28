Koronavirüs Türkiyenin 28 Mart koronavirüs verileri açıklandı Can yakan tablo
TÜRKİYE

Son dakika haberleri: Türkiye'nin 28 Mart koronavirüs günlük vaka ve ölü sayısı açıklandı

Türkiye'nin 28 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Can yakan tablo

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 28 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Son günlerde hem günlük vaka sayıları hem de ölü sayısı yükselmişti. İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: Türkiyenin 28 Mart koronavirüs günlük vaka ve ölü sayısı açıklandı
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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 153 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 76’a yükseldi.

28 Mart koronavirüs tablosu.
28 Mart koronavirüs tablosu.

  • Toplamda 37 milyon 877 bin 236 test yapıldı. Bugün yapılan 220 bin 109 testten, 29 bin 58 yeni vaka sayısı, bin 305 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 208 bin 173 olduğu, bugün iyileşen 17 bin 164 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 957 bin 93’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 968 olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Aşı için nasıl randevu alınır?

  • Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe peyderpey ilerliyor. Bu kapsamda 60 yaş üzeri vatandaşlar için randevu sistemi açıldı.
  • Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023’e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler. Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız’dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

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