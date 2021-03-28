Son dakika haberleri: Türkiye'nin 28 Mart koronavirüs günlük vaka ve ölü sayısı açıklandı Türkiye'nin 28 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Can yakan tablo Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 28 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Son günlerde hem günlük vaka sayıları hem de ölü sayısı yükselmişti. İşte son 24 saatin koronavirüs tablosu...

Haber Merkezi 28 Mart 2021, 20:32 Son Güncelleme: 28 Mart 2021, 20:51 Yeni Şafak