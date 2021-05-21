​Sprey aşı onaya gitti

Sprey aşının klinik çalışmaları için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda onay aşamasında olduğu belirtildi.

Türk bilim insanlarının Kovid-19’a karşı geliştirdiği burundan sprey şeklinde uygulanabilen ilk intranazal aşının klinik deneylere başlaması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) onayı bekleniyor. Sprey halinde buruna uygulanan Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşısının bu yıl içinde kullanıma sunulması için çalışmalar hızlandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversisi’nin katkılarıyla hazırlanan sprey aşının klinik çalışmaları için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda onay aşamasında olduğu belirtildi.

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