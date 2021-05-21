Koronavirüs Sprey aşı onaya gitti
TÜRKİYE

Sprey aşı onaya gitti

Türk bilim insanlarının Kovid-19’a karşı geliştirdiği burundan sprey şeklinde uygulanabilen ilk intranazal aşının klinik deneylere başlaması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) onayı bekleniyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Sprey aşı onaya gitti
Sprey aşının klinik çalışmaları için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda onay aşamasında olduğu belirtildi.

Türk bilim insanlarının Kovid-19’a karşı geliştirdiği burundan sprey şeklinde uygulanabilen ilk intranazal aşının klinik deneylere başlaması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) onayı bekleniyor. Sprey halinde buruna uygulanan Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşısının bu yıl içinde kullanıma sunulması için çalışmalar hızlandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversisi’nin katkılarıyla hazırlanan sprey aşının klinik çalışmaları için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda onay aşamasında olduğu belirtildi.

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KORONAVİRÜS
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KLİNİK ARAŞTIRMA İZİN SONRASI

  • Türkiye’de aday aşıların insanda uygulama aşamasına (klinik araştırma dönemi) geçebilmesi için uluslararası kılavuzlara ve yürürlükteki mevzuatımıza uygun şekilde çalışmaların tamamlanmış olması gerekiyor. Aday aşı klinik araştırmalarına, etik kurul onayı ve kurum izni sonrasında başlanabiliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aday aşıların Dünya Sağlık Örgütü tarafından Kovid-19 aşıları için açıklanan referans kriterlerine uyumluluğunu inceliyor. Aşıların toksisite ve farmakodinamik etkileri de kurum tarafından değerlendiriliyor. Kurumun onay verdiği çalışmalar Faz aşamasına geçiyor.
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