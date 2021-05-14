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TÜRKİYE

Tam kapanmada şaşkına çeviren görüntü: Denize girdiler polisi görünce giyinemeden kaçtılar

İstanbul Sarıyer’de tam kapanmayı ihlal ederek denize giren vatandaşlar, denetim yapan polisleri görünce kıyafetlerini giyinmeden kaçtı. Ceza yazılmasından kurtulmak isteyen vatandaşların kaçış anları ilginç görüntüler oluşturdu.

Haber Merkezi İHA
Tam kapanmada şaşkına çeviren görüntü: Denize girdiler polisi görünce giyinemeden kaçtılar
Sarıyer’de tam kapanmayı ihlal ederek denize giren vatandaşlar, denetim yapan polisleri görünce kıyafetlerini giyinmeden kaçtı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00’da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00’e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Sarıyer İstinye Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan Ramazan Bayramı’nın ilk günü yapılan denetimlerde, sahil hattı boyunca dışarıda olan vatandaşlar tek tek uyarılarak görev belgelerine bakıldı.


Polisi gören giyinemeden kaçtı


Öte yandan denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bir grup vatandaşın denize girdiğini fark etti. Polis ekipleri denize girenlere doğru ilerlerken polisi gören vatandaşlar kıyafetlerini giyinmeden kaçmaya başladı. Ceza yazılmasından kurtulmak isteyen vatandaşlar, hızla denizden çıkıp kaçarken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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