Koronavirüs Tünelin ucunda ışık göründü Aşı elimizi ciddi kuvvetlendiriyor
TÜRKİYE

Tünelin ucunda ışık göründü: Aşı elimizi ciddi kuvvetlendiriyor

Koronavirüse karşı 120 milyon doz aşı temini için yapılan anlaşmalar bilim insanlarını umutlandırdı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz, salgına ilişkin “Tünelin ucundaki ışığı Ekim’de görüyorum” dedi. Bu yaz toplumun 3’te ikisinin ilk dozu alacak şekilde aşılanması gerektiğini söyleyen Prof. Sıla Akhan ise “Aşının olması elimizi çok ciddi kuvvetlendiriyor” diye konuştu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
​Tünelin ucunda ışık göründü: Aşı elimizi ciddi kuvvetlendiriyor
Fotoğraf: Arşiv

Haziran’a kadar 30 milyon, Eylül’e kadar ise aşamalı olarak 120 milyon doz Biontech aşısı için anlaşma sağlandığına ilişkin verilen müjdenin ardından umutlar arttı. Prof. Dr. Sıla Akhan, bu yaz toplumun 3’te ikisinin ilk dozu alacak şekilde aşılama yapılması gerektiğini vurguladı. Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, koronavirüs tablosundaki son durumu Yeni Şafak’a değerlendirdi.

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  • Günlük koronavirüs vaka sayısının 10 binin altına düştüğünü hatırlatan Akhan, “Vakaları tamamen bitirmek için devreye aşı giriyor. Aşının olması elimizi çok ciddi kuvvetlendiriyor” dedi. 3. dalgada vakaların yüksek olmasında varyantların da etkili olduğunu ifade eden Akhan, “O yüzden sayı çok yükseğe çıkmıştı. Artık sabit bir sayıda devam ediyor. Aşının burada hızı önemli. Mümkün olduğunca bu yazı bizim aşı ile geçirmemiz lazım. Bireysel önlemlere dikkat ederek bu süreci geçirmek gerekiyor” diye konuştu. “Bu yazı en azından toplumun 3’te 2’sinin ilk dozu alacak şekilde aşılama programı içine girmeliyiz” diyen Akhan "Aşılamada hız önemli. Yeni mutasyonlara sebep vermemek için çoğunluğun aşı olmasını sağlamamız gerekiyor.” dedi. Akhan, ‘gençlerin aşılanması sayesinde ortamdaki bulaşın hızla azalacağını ifade etti.

Serap Şimşek Yavuz
Serap Şimşek Yavuz

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VARYANTLARA KARŞI OLDUKÇA ETKİLİ

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, salgına ilişkin ‘Tünelin ucundaki ışığı Ekim’de görüyorum.’ dedi. Haziran’da gelecek 30 milyon doz aşıyı gerçekten hızlı bir şekilde yapabilirsek yazı çok rahat geçirebileceğimizi söyleyen Yavuz, 120 milyon doz aşının açıklandığı gibi Eylül ayına kadar temin edilmesi halinde ise Türkiye’nin Ekim ayı gibi salgından kurtulabileceğini belirtti. Prof. Dr. Yavuz, “Haziran’da gelecek 30 milyon doz aşıyı hızla yaparsak biraz daha kontrollü bir şekilde açılmaya gidebileceğiz. Hele ki 120 milyon doz aşı Eylül’e kadar gelirse, herhalde toplum bağışıklığını sağlamış oluruz Ekim’e kadar. Yani ışığı görüyorum. Biontech aşısı varyantlara karşı da etkinliği oldukça iyi. Onun için çok sevinçliyim.” diye konuştu.

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