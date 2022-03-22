Türkiye'nin 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada kaldırılan kısıtlamaları duyurdu. Açık alanda maske zorunluluğu ve HES kodu uygulamasının kalktığını açıklayan Bakan Koca, 'Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak şart değil.' dedi.