Koronavirüs Türkiyenin 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 22 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 22 Mart vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

  • Son 24 saatte, 90 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 17 bin 426 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

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