Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Üç aşı ile ilgili dikkat çeken açıklama Yaşlıların hastaneye yatışına karşı yüzde 94 etkili
DÜNYA

Üç aşı ile ilgili dikkat çeken açıklama: Yaşlıların hastaneye yatışına karşı yüzde 94 etkili

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yeni bir araştırmasına göre, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları, 65 yaş ve üstü kişilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hastaneye yatışları önlemede yüzde 94 etkili oldu.

Haber Merkezi AA
Üç aşı ile ilgili dikkat çeken açıklama: Yaşlıların hastaneye yatışına karşı yüzde 94 etkili
Arşiv

CDC, ocak-mart döneminde ülkenin 14 eyaletinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptığı klinik deneylerini yayımladığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Pfizer-BioNTech ve Moderna'ya ait Kovid-19 aşılarının 65 yaş üzeri yaşlılarda hastaneye yatışa karşı yüzde 94'lük bir oranda yüksek koruma sağladığı ortaya çıktı.

Bu verilerin, ABD'li yetişkinleri Kovid-19'a karşı hızla aşılamaya devam etmenin salgın kaynaklı hastaneye yatış üzerinde büyük olasılıkla belirgin bir etkiye sahip olacağını, salgın sonrası koşullar ve ölümlerde orantılı azalmalara yol açabileceğini gösteriyor.

Aşılama sonrası ölümlerde ciddi azalma bekleniyor


Araştırmada, Kovid-19'un özellikle yaşlılarda hayati tehlike oluşturduğu için aşıların bu yaş grubundaki sonuçlarının başarısına işaret edilerek, aşılama sonrası ölümlerde ciddi azalma beklendiği belirtildi.

Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının tespit edilen yüzde 94'lük etkiyi gösterebilmesi için aşıların iki fazının da yapılmış ve üzerinden en az iki hafta geçmiş olması gerekiyor.

CDC verilerine göre, ABD'de 141 milyondan fazla kişiye ilk doz, 96 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Ocak ayında 3 bin civarında seyreden günlük ölüm vakaları, aşılanan kişi sayısının artmasına paralel olarak 600'lü rakamlara kadar inmiş durumda.

Kovid-19 tedavisinde yeni yöntem: Koronavirüsü yok edecek 'nanoparçacıklar' tasarlandı
KORONAVİRÜS
Kovid-19 tedavisinde yeni yöntem: Koronavirüsü yok edecek 'nanoparçacıklar' tasarlandı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi
KORONAVİRÜS
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 573 bin 385'e yükseldi

BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan varyantına dair önemli açıklama: Etkili olacağından eminim
KORONAVİRÜS
BioNTech kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan varyantına dair önemli açıklama: Etkili olacağından eminim
Abone Ol Google News
Beşiktaş kritik virajı döndü

Beşiktaş kritik virajı döndü

​Siyah beyazlılar Rize deplasmanından 3 puanı 3 golle aldı.
Altın gol Emre Akbabadan

Altın gol Emre Akbaba'dan

​Galatasaray, Konyaspor'u son dakikalarda attığı golle yendi.
İstanbulda katliam önlendi

​Bakan Soylu, PKK'nın saldırı girişiminin nasıl engellendiğini açıkladı.
Formula 1 <br>yeniden Türkiye'de

Formula 1
yeniden Türkiye'de

İstanbul'daki yarış müjdesi resmen duyuruldu.

​Liselerde ikinci dönemde tek sınav yapılacak.

​Bakanlık kapanma öncesi tabloyu paylaştı.

50 milyon liralık<br>sosyal destek

50 milyon liralık
sosyal destek

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay duyurdu.

​İlk kez görülen vakalar takibe alındı.
ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

ABD yönetimine tarihi vesikalarla yanıt

​Erzurum Belediye Başkanı Sekmen, sözde Ermeni 'soykırım'ı ile ilgili konuştu.

​Bakan Koca, aşıdaki son durumu açıkladı.

​Terör örgütü lehine slogan atıp Meclis'i terk etmemişti.

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.