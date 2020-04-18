Koronavirüs Yapmayın Eldiven ve maske takmadan Eminönüne akın ettiler
TÜRKİYE

Yapmayın: Eldiven ve maske takmadan Eminönü'ne akın ettiler

Yasak uyarısı günler öncesinden yapıldı ancak pazara son gün çıkan vatandaş, alışveriş esnasında yine bildiğini okudu.

Fatih Özer Yeni Şafak
Eminönü
Eminönü

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde çarşı pazar yine hareketliydi. Pazartesi günü duyurulan yasağa rağmen vatandaşlar hafta sonu alışverişini cuma gününe bıraktı. Eminönü ve semt pazarlarında yoğunluk yaşandı, sosyal mesafe kuralını hiçe sayıldı. Toplu taşıma araçlarında sefer sayılarının azalması üzerine vatandaş yoğunluğu arttı, koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkartıldı.

YİNE AYNI MANZARA

  • Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların hafta sonu sokağa çıkmasının önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Sosyal mesafeyi en aza indirmek adına 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı kapsayan yasak kapsamında market, fırın ve bakkallarda oluşabilecek izdiham düşünülerek yasak pazartesi günü duyuruldu. Kısa süreli sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen vatandaşlar alışverişini son güne bıraktı. İstanbul’un en işlek noktaları arasında yer alan Eminönü’nde ciddi yoğunluk gözlendi.

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NE ELDİVEN NE MASKE

Tüm tedbir ve uyarılara rağmen vatandaşlar alışveriş yapmak için Eminönü-Sirkeci’nin dar sokaklarına akın etti. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayanlar dükkanların önüne yığıldı. Yasağın pazartesi günü duyurulduğunu belirten Eminönü esnafı, salı, çarşamba ve perşembe gününe göre yoğunluğun çok daha fazla olduğunu belirtti. Vatandaşların bir kısmının tüm uyarılara rağmen hiçbir önleme başvurmadığı gözlenirken, uzmanların ‘koruyucu özelliği yok’ dediği siyah maskeleri takanların sokaklardaki fazlalığı da şaşkınlığa neden oldu. Alışveriştekilerin bazısı ise ne eldiven ne de maske, hiçbir şey takmadan kalabalığın arasına girerek salgına davetiye çıkardı.

Çarşı pazar curcuna

Koronavirüs önlemleri semt pazarlarını da etkilemedi. Tüm uyarılara rağmen vatandaşlar semt pazarlarına akın etti. Zabıta ekipleri ve güvenlik güçlerinin tüm ikazlarına rağmen birçok kişi maske ve eldivensiz olarak semt pazarlarına geldi. İlçe belediye ekiplerinin dağıttığı maskeler ise bilinçsiz şekilde takıldı. Vatandaş tezgahtaki sebze ve meyveleri yine ‘seçerek’ almayı sürdürdü. Oluşan yoğunluğun üzerine polis ekipleri pazar yerlerine giderek denetim yaptı. Ekipler hem pazarcıları hem de vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Pazarcıları maske ve eldiven kullanma konusunda uyaran güvenlik güçleri, sebze-meyvelerin dokunulmadan satın alınmasını istedi. Uyarıya rağmen kurallara uymadığı gözlenen bazıları hakkında ise polis işlem yaptı.


Yine balık istifi

İETT otobüslerinde yine yoğunluk yaşanıyor.
  • Kovid-19’un yayılma hızında toplu taşıma araçları büyük önem taşıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye rağmen yolcular ‘balık istifi’ halinde metrobüs araçlarını kullanıyor. Metrobüs ve İETT sefer sayılarının azalmasının ardından özellikle sabah saatlerinde yoğunluğun en yüksek seviyeye çıktığı, özellikle metrobüs içerisinde adım atacak yerin kalmadığı görülüyor. Son olarak perşembe günü meydana gelen metrobüs kazası sonrası metrobüs ulaşımı durma noktasına gelmiş ve binlerce vatandaş, sefer sayıları ciddi oranda azalan İETT araçlarına akın etmişti. İzdiham sonrası çok sayıda kişi toplu taşıma aracına binememiş ve otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturmuştu.

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