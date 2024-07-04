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ÖSYM KPSS lisans sınavı yerlerini açıkladı: İşte 2024 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS sınav giriş yerleri sınav öncesinde en çok araştırılan konulardan biri oldu. KPSS sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM’de. Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS ÖABT 4 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınavlara katılım sağlayan adaylar, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını sorguluyordu. ÖSYM son dakika duyurdu. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2024 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

10:22 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:28 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
KPSS sınav giriş belges yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?
KPSS sınav giriş belges yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?

2024 KPSS Lisans sınavı hızla yaklaşırken, adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınav giriş belgeleri oldu. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS sınavı giriş belgelerinde son durum...

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

2024 KPSS LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav yerleri sınav giriş belgeleri erişime ne zaman açılacağı adayların takibinde.
ÖSYM 2024 KPSS sınav giriş belgeleri
erişime açtı. KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) 2024 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan duyuruda; "2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" denildi.

Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlar, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavları temmuz ayında tamamlanacak.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren KPSS Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

KPSS LİSAS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK SINAV KAÇTA BİTECEK?

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS ÖN LİSANS SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Ön Lisans sınavı başvuruları 13 Haziran 2024 saat 10.00 ile 2 Temmuz 2024 saat 23.59 arasında yapılacak. İlk başvuruyu kaçıranlar adaylar için sınava geç başvuru 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde alınacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sınav sonucu 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM'nin ana sayfası üzerinden ilan edilecek. KPSS önlisans başvuru ücreti 350 lira olarak belirlendi. 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans), 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. Her aday için benzersizdir ve gizli tutulmalıdır. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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