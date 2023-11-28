Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır'ın yer aldığı dizinin yeni bölümleri pazartesi günleri TRT1'de ekrana geliyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. Bölüm fragmanı izle linki...
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 4. BÖLÜM FRAGMAN İZLE
Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 4. Bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Selahaddin, Haçlılarla olan mücadelesinde eline güçlü bir koz geçirmiş ve Viktorya ile Baş Üstad'ı yakalamıştır. Fakat Askalan için yapmayı planladığı takas sırasında hiç beklenmedik bir olay yaşanır ve Hac Yolu güvenliği tehlikeye düşer. Selahaddin'i çok zor duruma düşüren bu hadise hem Sultan Nureddin'in hem de Süreyya'nın tepkileriyle karşılaşmasına neden olur.
Fakat asıl ihanet hiç beklemediği yerden gelecektir ve bunun sonucunda Sultan Nureddin suikasta uğrayacaktır. Melike'nin de öğrendiği süt annelik konusu giderek yayılırken büyük sır açığa çıkacak mıdır? Selahaddin planını başarıyla tamamlayıp hedeflerine ulaşabilecek midir? Ona ihanet eden kişi kim olacaktır?