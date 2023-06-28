Kurban keserken ne denir, söylenir hayvan kesilirken tekbir nasıl getirilir? Müslümanların dini bayramları arasında yer alan Kurban Bayramı kutlanmaya başlanırken ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler kurban kesmek için hayvan pazarlarına koştular.

KURBAN KESERKEN NASIL TEKBİR GETİRİLİR?

Kurban kesimi sırasında tekbir ve tehlil getirilmesi gerekmektedir.

Diyanet’te yer alan bilgilere göre kurban keserken söylenmesi gerekenler şöyle:

Kurban keserken Allah’ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir?

KURBAN KESİM SIRASINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).

Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

Kurbanlık hayvan kesilirken kıbleye çevrilir. Eziyet etmeden sol yanı üzerine yatırılır ve:

"Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara’s-semâvâti ve’l-erda hanîfen ve ma ene mine’l-müşrikîn" duası okunur.

Ve "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi’l hamd" diye 3 kere tekbir getirilir.

Tekbir bitince:

"Bismillahi Allahü ekber" diyerek bıçağı çeker ve kurbanı keser. Kurban kesilince, kurban kesen Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra "Allahümme inne salati ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillahi rabbi’l-âlemîne lâ şerike leh" diye dua eder.







