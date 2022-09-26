Özgün KYK yemek fiyatları arttı mı? KYK beslenme yardımı aylık 1800 TLye yükseltildi
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KYK yemek fiyatları arttı mı? KYK beslenme yardımı aylık 1800 TL'ye yükseltildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası KYK yurtlarında yapılan beslenme yardımlarına ilişkin müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurt beslenme yardımı 25 TL’den 60 TL’ye çıkartıldığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK yurt beslenme yardımı ne kadar? KYK yemek fiyatları 2022-2023
KYK yemek ücreti ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

2022 KYK yemek fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK yurt beslenme yardımına ilişkin olarak şunları söyledi: "Kredi ve burs konusunda da Türkiye, dünyanın en ileri sosyal devlet uygulamasına sahip ülkesidir. Kredi ödemelerinin sadece ana para üzerinden yapılabilmesine ilişkin düzenleme Ekim ayında Meclis gündemine de gelecektir. Ek yerleştirmelerin devam ettiği KYK'da kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımını aylık 1800 TL'ye yükseltiyoruz."

  • KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.
  • KYK yurtlarında barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2021-2022 öğretim dönemi için yeniden güncellenerek 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 8,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 17,00 TL olmak üzere toplam 25,00 TL olarak uygulanmaktaydı. Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 37,00 TL beslenme yardımı yapılmaktaydı.

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