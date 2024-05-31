"LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS soruları ve cevapları PDF indirme ekranı, MEB duyurusu ile erişime açılacak. 2 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda tamamlanacak. Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?