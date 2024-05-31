"LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS soruları ve cevapları PDF indirme ekranı, MEB duyurusu ile erişime açılacak. 2 Haziran tarihinde yapılacak olan LGS sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda tamamlanacak. Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? LGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları MEB'in internet sitesinden ilan edilecek. Geçen sene 4 Haziran tarihinde yapılan LGS sınavı soru ve cevapları aynı gün yayımlanmıştı.
2024 yılı takvim bilgileri baz alındığında, bu sene de LGS soru ve cevap anahtarının 2 Haziran'da yayımlanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te açıklanacak. Sonuçlar www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.