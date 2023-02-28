Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem
Malatya’da saat 12.04’te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Malatya’da 5,6 büyüklüğünde depremde vefat ve yaralı sayısı kaç?
- Malatya Yeşilyurt merkezli 5,6'lık deprem kentteki hasarlı yapıları yerle bir etti. Deprem anında birçok bina çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı. AFAD, hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarılarını yineledi.
- Afet bölgesindeki Malatya bir kez daha depremle sarsıldı. Çok sayıda hasarlı bina dün meydana gelen 5,6'lık depremde yerle bir oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı, 32 kişi enkazlardan sağ olarak çıkarıldı.
Malatya’da son depremde kaç bina yıkıldı?
31 hasarlı bina ve iş yeri sarsıntı ile birlikte yıkıldı. 6 binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Zafer Mahallesi İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı'nın bulunduğu alanda arama kurtarma çalışmaları sabaha kadar devam etti. Ekipler termal ısı kameralarıyla ve hassas inleme cihazlarıyla yaptıkları çalışmalarda enkazda 2 kişinin olduğunu belirledi. 2 kişiden biri ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı, diğerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.