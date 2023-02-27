Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Yeşilyurt ilçesinde göçük oluşan binalarda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

MALATYA'DA DEPREMDE YARALI VE ÖLÜ OLDU MU?

AFAD Başkanı Sezer, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı.

MALATYA'DA ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDECEK Mİ?

AFAD, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, riskli binaların etrafında bulunulmaması uyarısında bulundu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, açıklamalarda bulundu.

Tatar, bölgelerde artçıların sıkça yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

Şu ana kadar toplam 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana geldi. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Bu bizim yaklaşık 6 ayda kaydettiğimiz depremin, bu depremler sonucunda sadece 3 haftada kaydedildiğini gösteriyor. 3-4 arası büyüklükteki depremlerin sayısı bin 963, 4-5 arası artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki depremlerin sayısı da bugünkü depremle birlikte 45 oldu.

3 ay önce yaşadığımız 4,9 büyüklüğündeki İzmir ve 5,9 büyüklüğündeki Düzce depremlerinin büyüklüğüne eşdeğer. Sadece şu ana kadar 45 tane artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz.

Bu 10 bin 282 artçı sarsıntılar neredeyse her 3 dakikada bir meydana geliyor. Bu artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecek. 5'in biraz üzerinde biraz altında vatandaşlarımızın hissedeceği büyüklükteki artçı sarsıntılar olacaktır. Bunların olması olağandır.

22 bina yıkıldı, 20 kişi hastaneye kaldırıldı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremde ilk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığını bildirdi. Bakan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "20 vatandaşımızı hemen hastanelere intikal ettirdik. 5 vatandaşımızı da enkazlardan kurtardık." dedi.

Özer, "Tüm ekiplerimiz, şu anda sahada. Yıkılan binalarda enkaz başında ekiplerimiz. İnşallah tüm vatandaşlarımızı kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

MALATYA SON DEPREMLER





Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla;



▪️ 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.



▪️ 69 vatandaşımız yaralanmıştır.



▪️ 29 bina yıkılmıştır. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 27, 2023



