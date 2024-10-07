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Marburg virüsü nedeniyle ölümler artıyor: DSÖ uyardı! İşte belirtileri ve tedavi yöntemleri

Marburg virüsü nedeniyle ölümler artıyor: DSÖ uyardı! İşte belirtileri ve tedavi yöntemleri

11:487/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Marburg virüsü nedir, belirtileri nelerdir?
Marburg virüsü nedir, belirtileri nelerdir?

Marburg virüsü" Ruanda’da korku salmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın Marburg virüsü salgını tehdidi altında olduğunu ilan etti. Ruanda’da virüsten ölenlerin sayısının 8 olduğu açıklanırken, 26 vaka bildirildiğini belirtildi. Peki, Marburg virüsü nedir? Marburg virüsü Türkiye'de var mı? İşte, Marburg virüsü tedavisi ve belirtileri...

Marburg virüsü
, Marburg virüs hastalığına (MVD) neden olan, Ebola virüsüyle ilişkili bir virüstür. İlk olarak 1967'de Almanya'nın Marburg kentinde ortaya çıkmıştır. Marburg virüsü, insanlarda yüksek mortalite oranına sahip ciddi bir hemorajik ateş hastalığına yol açabilir.

Marburg virüsü belirtileri neler?

Marburg virüsü enfeksiyonunun belirtileri, genellikle enfeksiyondan sonra 2 ila 21 gün içinde başlar ve aşağıdaki gibi iki aşamada gelişir:

İlk Aşama:
  1. Aniden başlayan ateş
  2. Titreme
  3. Baş ağrısı
  4. Kas ağrısı
  5. Boğaz ağrısı
  6. Yorgunluk
İkinci Aşama:
  • Karın ağrısı
  • Bulantı ve kusma
  • İshal
  • Vücut sıvılarından (kan, tükürük, ter) kanama
  • Konfüzyon ve zihin karışıklığı
  • Aşırı kilo kaybı

Hastalık ilerledikçe, ölüm oranı yüksek olabilir, bazı vakalarda %90'a kadar çıkabilir .

Marburg virüsü tedavisi var mı?

Bu salgın, ülke genelinde dikkatleri üzerine çekti. Virüs, insandan insana temas yoluyla bulaşıyor ve şu ana kadar 9 ölümle sonuçlandı. Marburg virüsüne karşı etkili bir aşı ya da tedavi bulunmamakla birlikte, hastalar izleniyor ve önleyici tedbirler alınmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası sağlık kurumları, salgının kontrol altına alınması için büyük bir özveriyle çalışmaya başladı.

Marburg virüsü aşısı var mı?

Orta Afrika'daki ölümcül salgınla ilgili sunulan raporların ardından, araştırmacılar Marburg virüsüne karşı tedavi ve aşılar geliştirmek için çalışmalarını hızlandırıyor.

Marburg virüsü bulaşıcı mı?

Marburg'un bulaşmasının zor olduğunu ekleyerek, virüsün vücut sıvılarıyla yakın temas gerektirdiğini vurguladı. Virüs, hem Ekvator Ginesi'nde hem de Tanzanya'da bulunan Mısır meyve yarasasından (Mısır Rousette yarasası) yayılmaktadır. Enfekte bir insan, vücut sıvıları ve kontamine olmuş eşyalar aracılığıyla hastalığı diğer insanlara bulaştırabilir.



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