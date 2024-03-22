"Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak TEFE ve TÜFE enflasyon oranı pek çok kalemi doğrudan etkiliyor. Özellikle memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde büyük bir önemi olan enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Peki Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

TÜİK MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2024 Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak.





2024 MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ





Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.





Buna göre, geçen ay yüzde 3,17 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,43'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi.





Yıllık Enflasyon Beklentileri



