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Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları...

"Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mart ayı enflasyon oranı rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Mart ayı enflasyon beklentisi, Merkez Bankası tarafından paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli oldu. Peki Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK Mart ayı enflasyon oranları...

13:10 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
TÜİK Mart ayı enflasyon oranları 2024
TÜİK Mart ayı enflasyon oranları 2024

"Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak TEFE ve TÜFE enflasyon oranı pek çok kalemi doğrudan etkiliyor. Özellikle memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde büyük bir önemi olan enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Peki Mart ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK Mart ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

TÜİK MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Mart ayı enflasyon rakamları 3 Nisan 2024 Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak.


2024 MART AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.


Buna göre, geçen ay yüzde 3,17 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,43'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi.


Yıllık Enflasyon Beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşmiştir.

#TÜİK
#enflasyon beklentisi
#enflasyon oranı
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