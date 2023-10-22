UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Bayern Münih’i konuk edecek. Galatasaray bugüne kadar Alman takımlarını konuk ettiği beş Şampiyonlar Ligi maçında galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar Bayern ile 1972/73 Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turundan bu yana ilk kez karşılaşmaya hazırlanıyor. Gruplarda Bayern Münih 2 galibiyetle 6 puana ulaşarak lider konumda bulunuyor. Galatasaray ise 1 beraberlik 1 galibiyet ile 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Nefes kesecek maçın hangi gün ve saat kaçta oynanacağı ise merak konusu. Peki, Galatasaray - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.