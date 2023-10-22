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Galatasaray, Icardi'nin sağlık durumunu açıkladı

Galatasaray, Beşiktaş maçında sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı. Sarı kırmızılı kulüp, Mauro Icardi'nin ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Peki Icardi, Bayern Münih maçında oynayacak mı?

14:24 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Icardi sağlık durumu nasıl, Bayern Münih maçında oynayacak mı?

Icardi sağlık durumu nasıl, Bayern Münih maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Beşiktaş maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Mauro Icardi'nin sağlık durumu nasıl?

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,"Süper Lig’in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi’nin sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Icardi, Bayern Münih maçında oynayacak mı?

Mauro Icardi'nin sakatlığının çok ciddi olmadığı öğrenildi. Arjantinli golcünün, Bayern Münih'e karşı forma giyme durumu maç günü netleşecek.


Galatasaray - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray evinde Bayern Münih’i konuk edecek. Galatasaray bugüne kadar Alman takımlarını konuk ettiği beş Şampiyonlar Ligi maçında galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılılar Bayern ile 1972/73 Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turundan bu yana ilk kez karşılaşmaya hazırlanıyor. Gruplarda Bayern Münih 2 galibiyetle 6 puana ulaşarak lider konumda bulunuyor. Galatasaray ise 1 beraberlik 1 galibiyet ile 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Nefes kesecek maçın hangi gün ve saat kaçta oynanacağı ise merak konusu. Peki, Galatasaray - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.


#Icardi
#Icardi sağlık durumu
#Galatasaray
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