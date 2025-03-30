Mazot gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin Mart ayı sonlarına doğru hesaplara yatırılması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurduğu bilgilere göre, çiftçilere verilecek bu destekle, ürün başına mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak. Bu destek, çiftçilerin tarımsal üretim maliyetlerini hafifletmek için önemli bir katkı sağlıyor.