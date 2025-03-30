Mazot gübre desteği ödemeleri sorgulama 2025: Mart ayı mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

Çiftçilerin merakla beklediği Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin Mart ayı sonuna doğru hesaplara yatırılması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, her yıl çiftçilere yönelik verdiği mazot ve gübre destek ödemelerini düzenli olarak yapıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, ödemeler Mart 2025 itibarıyla başlayacak ve ödeme takvimi de bu süreçte netleşecektir. Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair kesin tarihlerin ise Bakanlık tarafından yakın zamanda duyurulması bekleniyor.
Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin Mart ayı sonlarına doğru hesaplara yatırılması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurduğu bilgilere göre, çiftçilere verilecek bu destekle, ürün başına mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak. Bu destek, çiftçilerin tarımsal üretim maliyetlerini hafifletmek için önemli bir katkı sağlıyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.
Bu yılda ödemelerin mart ayının son haftalarında yatırılması bekleniyordu fakat ödemeler henüz yapılmadı.
Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin Ramazan Bayramı sonrasında yatırılması bekleniyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.
Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.