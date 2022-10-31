Özgün 2022 mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek? Bakan Kirişçi açıkladı
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2022 mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek? Bakan Kirişçi açıkladı

Tarımsal destek ödemelerinde gelişmeler yakından takip edilirken konuyla ilgili son dakika açıklaması Tarım Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Kirişci açıklamasında çiftçi kayıt sistemine kayıtlı hububat üreticilerine destek ödemesi tarihini açıkladı. 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mazot ve gübre desteği ödeme tarihi: 2022 tarımsal destel ödemeleri ne zaman yatacak?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri

Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek olan mazot gübre desteği hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kişci, ödeme tarihinin 6 ay öne çekildiğini duyurmuştu. Peki, Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Kirişci'nin açıklamalarından satır başları;

"Çitfçi kayıt sistemine kayıtlı, hububat üreten çiftçilerimize 2022 mazot ve gübre desteklerini 2023 mart ayı yerine bu ay içinde ödeyeceğiz." dedi.

Bitkisel üretimimizin 2022 yılında 127,6 milyon tona ulaşmasını bekliyoruz. Bu rakam bitkisel üretimde tüm zamanların rekoru olacaktır."

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan tarım desteklerinin çiftçilere ödemesi 2023 yılı bütçesinden yapılacak. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 75 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 121 lira destek sağlanacak.

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