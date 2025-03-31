MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ MART 2025: Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği ödemelerinin Mart 2025 takvimi merakla bekleniyor. Destek kapsamında mazot maliyetinin yüzde 50’si, gübre maliyetinin ise yüzde 25’i karşılanıyor. Ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı konusunda araştırmalar sürerken, Bakanlık henüz resmi bir tarih açıklamadı.

Mart 2025 mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yapılan önemli desteklerden biridir. Bu destekle çiftçilerin mazot maliyetlerinin %50’si ve gübre maliyetlerinin %25’i karşılanmaktadır. Mart ayı ödemeleri çiftçiler tarafından merakla bekleniyor, ancak ödemeler henüz yapılmamıştır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin Ramazan Bayramı sonrasında yatırılması bekleniyor.