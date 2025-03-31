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MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ MART 2025: Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ MART 2025: Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?

16:5331/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan mazot ve gübre destek ödemelerinin Mart 2025 takvimi merak konusu oldu. Üretim maliyetlerini hafifletmek amacıyla yapılan destek ödemeleri, çiftçilerin hesaplarına belirli periyotlarla yatırılıyor. Mart ayına yönelik ödeme tarihleri henüz netleşmezken, ödemelerin önceki aylarda olduğu gibi TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara aktarılması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği ödemelerinin Mart 2025 takvimi merakla bekleniyor. Destek kapsamında mazot maliyetinin yüzde 50’si, gübre maliyetinin ise yüzde 25’i karşılanıyor. Ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı konusunda araştırmalar sürerken, Bakanlık henüz resmi bir tarih açıklamadı.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ SORGULAMA

Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemelerini e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilirler. T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra, "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yaparak destek ödemelerinin durumunu öğrenebilirler.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Mart 2025 mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere yapılan önemli desteklerden biridir. Bu destekle çiftçilerin mazot maliyetlerinin %50’si ve gübre maliyetlerinin %25’i karşılanmaktadır. Mart ayı ödemeleri çiftçiler tarafından merakla bekleniyor, ancak ödemeler henüz yapılmamıştır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre, Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin Ramazan Bayramı sonrasında yatırılması bekleniyor.

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